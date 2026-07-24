Nareszcie weekend: Jazzbląg i Salon Muzyczny

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

W dniach 24-26 lipca odbędzie się XII Festiwal Jazzbląg. To wydarzenie poświęcone muzyce jazzowej i improwizowanej. XII Festiwal Jazzbląg to trzydniowe wydarzenie promujące polską i zagraniczną muzykę jazzową w Elblągu i okolicach. W rolę kuratora wcielił się Roch Siciński - uznany dziennikarz muzyczny. Program jest tutaj.

Jeżeli lubisz spacerować, to nie możesz przegapić cotygodniowych elbląskich „Sobót z przewodnikiem PTTK”. 25 lipca spacer „Nasza Bażantarnia”; prowadzą Jolanta Bulak, Jolanta Kałabun, zbiórka przy Muszli Koncertowej w Bażantarni, godz. 10.

Stowarzyszenie Nieziemskie Centrum Twórcze oraz pracownia artystyczna TONIEZIEMIA zapraszają na kolejną edycję kiermaszu rękodzieła, podczas którego zabytkowe Kamieniczki Elbląskie ponownie wypełnią się wyjątkowymi pracami lokalnych twórców. 26 lipca w godzinach 10–18 będzie można odkryć autorską biżuterię, ceramikę, ilustracje, obrazy, tekstylia, dekoracje, naturalne produkty i wiele innych unikatowych wyrobów

26 lipca Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza, po raz kolejny, do muzealnego ogrodu przy Szpitalu Św. Ducha na ulicy Starej 6, by świętować wspólnie Dzień św. Anny, patronki szpitalnej kaplicy. Program jest tutaj.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne w tym roku zaprasza na siedem spotkań w ramach Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia. 26 lipca o 17 scena przy stoliku, konkretnie „Mąż i żona” Aleksandra Fredry.

Zobacz też co na ten weekend zaplanowali Biblioteka Elbląska i MOSiR.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!