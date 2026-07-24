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Wiosna z podgrzewaną murawą

 Elbląg, Wiosna z podgrzewaną murawą
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Wiosną 2027 roku ma być gotowa podgrzewana murawa na stadionie przy ul. Agrykola. Miasto właśnie przekazało wykonawcy plac budowy.

- W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace związane z przebudową płyty boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy naturalnej. Inwestycja obejmuje wykonanie systemów ogrzewania i nawadniania murawy oraz kompleksową odbudowę płyty boiska – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Wykonawcą prac jest Dropservice Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski. Będą kosztować 6,5 mln zł, z czego 2,4 mln zł do dofinansowanie zewnętrzne (po 1,2 mln od samorządu województwa i Ministerstwa Sportu i Turystyki). Podgrzewana murawa ma być gotowa wiosną 2027 roku, co oznacza, że do tego czasy piłkarze Olimpii będą grali ligowe mecze na boisku przy ul. Skrzydlatej.

- Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami z zarządem klubu oraz przedstawicielami środowiska kibiców modernizacja stadionu przy ul. Agrykola jest realizowana etapowo. Obecnie rozpoczynające się prace stanowią pierwszy etap szerszego projektu modernizacji obiektu, którego celem jest poprawa jego funkcjonalności oraz dostosowanie stadionu do współczesnych standardów infrastruktury sportowej – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

 


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • I za chwilę zacznie się w komentarzach jeden wielki lament i malkontenctwo.
  • Światowo, no i drenaż odwadniający. Lepiej jak niemiecka murawa we Frankfurcie 1974 (przyjechała Europa z Polski, a tam mecz na wodzie.
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    6
    boisko niekąpielisko(2026-07-24)
  • Kolejnych "etapów" nie będzie, tak jak z obwodnicą wschodnią. Tymczasem w Olsztynie będą za chwilę budować stadion za ćwierć milarda zł na 10 tysięcy miejsc, a tutaj małomiasteczkowe "elyty" elblążkowa chwalą się podgrzaniem murawy, który to system i tak pewnie z oszczędności nie będzie prawie używany.
  • Nie to nie nazywa się lament czy malkontenctwo tylko wlasne zdanie, opinia i konstruktywna krytyka, nie wszystko wszystkim musi się POdobac i nie wszyscy muszą piać z zachwytu, no moze niektorzy ubezwłasnowolnieni muszą!
  • Najważniejsze że w końcu rusza ta inwestycja bo miasto musi mieć stadion wszechstronny a nie pobojowisko tylko dla piłkarzy.
  • Spoko ! Mieszkańcy Elbląga przez ten portEl są bardzo zjadliwie wredni i narzekają na wszystko a my róbmy swoje. Jak będzie problem pośle wuja.
  • Z moich podatków, żeby mogli sobie poleżeć? Nie zgadzam się władze Elbląga do zmiany.
  • Nieźle zarabiasz jak z twoich podatków będzie ta inwestycja sfinansowana, albo jest ona niewiarygodnie tania. Ale czy za pięć złotych można coś zrobić? Wymień leki.
  • Rządzący miastem przekazują miliony na religię bo nie chcą podpisać fanatykom. Organizują potańcówki emerytom bo to najliczniejszą grupa w mieście. Teraz miliony na stadion by nie stracić głosów kolejnej grupy wyborców
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    6
    3
    Kiełbasa wyborcza(2026-07-24)
  • Potrzebne to jak dziura w moście dla tych kopaczy z pozamiejskiej marnej ligi. Sprawa ma drugie dno. Missan wie jak duży elektorat mają kibice Olimpi i wie co chce z tego tytułu uzyskać. "Grzana trawa" była jego jedną z obirtnic i wie że bez jej realizacji polegnie w następnych wyborach. Sęk w tym że ani ta podgrzewana murawa ani Missan w następnych wyborach nie będą potrzebni elblążanom.
  • W olsztynie nowy stadion za 300 baniek, 20 km nowej ścieżki rowerowej, a tu wymiana murawy nazwana modernizacja stadionu :D
  • Pewnie śliwka by ci odpowiadała ale zapomnij o tej sekcie PiS
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