Kolejowa przyszłość Elbląga?

Nowe połączenie kolejowe z Elbląga do Gdańska przez Nowy Dwór Gdański zostało ujęte w rządowej koncepcji - Zintegrowanej Sieci Kolejowej. W całym kraju do 2050 roku ma być zbudowanych 4,7 tys. km nowych linii kolejowych. Szybciej pociągiem z Elbląga mamy pojechać nie tylko do Trójmiasta, ale także do Olsztyna i Warszawy.

O planach rządu pisaliśmy już kilka tygodni temu w tym artykule. Dzisiaj znamy więcej szczegółów, choć trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to tylko koncepcja, która ma być realizowana do... 2050 roku. Nie ma do niej jeszcze ani dokumentacji, ani zapewnionego finansowania poszczególnych inwestycji. Z informacji ze strony internetowej Zintegrowanej Sieci Kolejowej wynika, że budowa większości z tych połączeń nie ruszy szybciej niż w 2035 r. Do tego czasu ma być zbudowanych tylko tysiąc km.

- Faktyczne decyzje odnośnie realizacji poszczególnych (wynikających z ZSK) zadań inwestycyjnych w konkretnych perspektywach budżetowych będą każdorazowo wynikały z możliwości finansowych państwa oraz zapewnienia finansowania zewnętrznego. Warto również pamiętać, że dopiero prace studialne dotyczące poszczególnych projektów inwestycyjnych pozwolą precyzyjnie oszacować koszty poszczególnych inwestycji – czytamy w broszurze poświęconej ZSK.

Jeśli plany rządowe zostaną zrealizowane, Elbląg ma zyskać nowe kolejowe połączenie z Gdańskiem przez Nowy Dwór Gdański (dojazd 25 minut) oraz szybsze połączenie z Olsztynem (35 minut, połączenie przez... Ornetę) i Warszawy (2 godziny, przez Olsztyn i Mławę). Pociągi mają jeździć nawet z prędkością 250 km//h.

- Ze względu na silne powiązania funkcjonalne w północnej części kraju oraz braki infrastrukturalne w zakresie szybkich połączeń kolejowych, konieczne było zaplanowanie dodatkowego, nowego, silnego ciągu w tym korytarzu. W tym celu zaproponowano wykorzystanie linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa – Mława, uwzględniając 4 torowe wyjście z Warszawy oraz korektę przebiegu linii na odcinku Legionowo – Nasielsk. Następnie w okolicach Mławy ciąg będzie się odgałęział, prowadząc w kierunku Olsztyna. Dzięki temu możliwe będzie bezpośrednie skomunikowanie linią o wysokich parametrach Trójmiasta z Elblągiem oraz Olsztynem, co znacząco poprawi dostępność transportową Warmii i Żuław względem stanu istniejącego – informują autorzy koncepcji.

Jak wskazują autorzy koncepcji, istniejąca linia kolejowa nr 9 w tym korytarzu pełnić będzie przede wszystkim funkcję regionalną i towarową, co ma zapewnić odpowiednią przepustowość przy rosnącym popycie na podróże koleją oraz zwiększającym się wolumenie przewozów towarowych.

- Co istotne, uwzględnienie dwóch równoległych korytarzy – jednego prowadzącego z Warszawy z obsługą Torunia, a drugiego przez Olsztyn i Elbląg – zapewni wysoką efektywność ruchową zarówno w skali międzyaglomeracyjnej, jak i regionalnej. Trasy te nie będą konkurować ze sobą o pasażera, lecz wygenerują nowe, znaczące potoki ruchu na każdej z linii, odpowiadając na różne potrzeby mieszkańców i gospodarki – czytamy w biuletynie ZSK. - Nowe połączenie stworzy jednocześnie możliwość przywrócenia regularnej, normalnotorowej obsługi kolejowej Nowego Dworu Gdańskiego oraz poprawy dostępności transportowej całego obszaru Żuław.

Z danych PKP wynika, że ruch pasażerski w Polsce rośnie. W 2025 r. z usług kolei skorzystało 438,9 mln pasażerów, w 2026 r., do końca maja, to już 190,5 mln osób, co oznacza wzrost o prawie 9 procent niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.