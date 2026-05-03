„Stały brak chleba” (Głos z przeszłości, odc. 246)

- W punkcie rejestracyjnym Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Kopernika 26 rejestrują się w dniu dzisiejszym inżynierowie i technicy - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Czas na niedzielny cykl Głos z przeszłości. Zobaczymy, co działo się kiedyś w Elblągu i regionie, w ramach dalszej wycieczki odwiedzimy też Kwidzyn.

Rejestracja inżynierów i techników

"W punkcie rejestracyjnym Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Kopernika 26 rejestrują się w dniu dzisiejszym inżynierowie i technicy, których nazwiska zaczynają się na litery C, D, E, F".

Usprawnić zaopatrzenie gminy Zwierzno chleb

"W okresie akcji żniwno-omłotowej odczuwano w sklepach spółdzielczych gminy Zwierzno stały brak chleba. Sytuacja ta do chwili obecnej nie tylko się nie poprawiła, lecz jeszcze bardziej się pogorszyła.

Winę za ten stan ponosi zarząd gminnej spółdzielni, który nie może dotychczas załatwić sprawy piekarni w Zwierznie. Obecny wypiek odbywa się w piekarni starego typu, która nie jest w stanie wypiec dostatecznej ilości chleba, koniecznej dla zaopatrzenia ludności gminy Zwierzno. Ludność zmuszona jest w okresie największych prac w polu jeździć po chleb do oddalonych sklepów, przeważnie Fiszewa lub Elbląga".

Przedkładanie dowodów meldunkowych

"W dniu dzisiejszym, 4 bm., w Biurze Ewidencji Ludności przedkładane są książki meldunkowe z dowodami mieszkańców ulic: Trybunalska, Ratuszowa, Halicka, Słoneczna, Kręgielna i Kosynierów Gdyńskich".

Wystawa sztuki starożytnej

"Ostatnio bawiła w Kwidzynie ruchoma wystawa kultury i sztuki starożytnej zorganizowana przez Związek Historyków Kultury i Sztuki. Wystawa sztuki starożytnej cieszyła się w Kwidzynie dużym powodzeniem. Dzienna frekwencja sięgała do 1000 osób".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 273, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.