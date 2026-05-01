Kabriolety na Starym Mieście

W piątek (1 maja) miłośnicy aut bez dachu otworzyli sezon Rajdem Cabrio. Pojawili się między innymi w Elblągu, a także w Nidzicy, Olsztynku i Ostródzie. Zobacz zdjęcia.

1 maja odbyło się Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio 2026 – jedno z najważniejszych wydarzeń motoryzacyjnych skupiających miłośników samochodów z otwartym dachem z całej Polski. Coroczna inicjatywa przyciąga wielu uczestników oraz widzów, stając się okazją do prezentacji wyjątkowych pojazdów i integracji środowiska pasjonatów motoryzacji. W tegorocznej edycji jednym z głównych punktów programu był przystanek w Elblągu. Kabriolety na Stare Miasto wjechały około godz. 16. To właśnie tam zaplanowano prezentację samochodów oraz spotkanie uczestników z mieszkańcami i lokalnymi fanami motoryzacji.

