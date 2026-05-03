Muzyczna wiosna w Beczce

W nadchodzących tygodniach świetne koncerty czekają na gości Beczki. Kto wystąpi w pubie na elbląskiej starówce?

Bilety na wszystkie wydarzenia można zakupić w lokalu lub na stronie internetowej.

7 maja – Break Night

"Projekt Breakout Night powstał wiosną 2018 r. po odejściu z Old Breakout Kazimierza Pabiasza, który był inicjatorem powstania tego zespołu w 2013. Po rozstaniu z tym zespołem Kazimierz Pabiasz postanowił kontynuować styl i muzykę zespołu Breakout, tworząc własny projekt. Obecnie zespół nosi nazwę Break Night" – czytamy na stronie zespołu.

20 maja - Deltaphonic

Deltaphonic to unikalne połączenie rock and rolla z gatunkami takimi jak funk, soul i blues. Formacja pochodzi z Nowego Orleanu. Liderem zespołu, który po raz kolejny zagra w Beczce, jest Andrew T. Weekes, a na scenie towarzyszą mu gitarzyści Paul Provosty i Logan Sellers oraz perkusista Trenton O'Neal.

28 maja – De Mono

De Mono to jeden z najpopularniejszych zespołów muzycznych w Polsce. Jego repertuar to przede wszystkim niezapomniane ballady i wielkie hity muzyki popularnej. Zespół z wokalistą Andrzejem Krzywym na stałe wpisał się w historię polskiej muzyki rozrywkowej wykonując takie utwory jak „Póki na to czas”, „Kochać Inaczej”, „Moje Miasto Nocą”, „Zostańmy sami”.

18 czerwca – Ex Manaam

Unikalne doświadczenie, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Energia, muzyka i klimat, które przyciągają ludzi spragnionych czegoś więcej niż zwykłej nocy. "Ex Maanam to grupa powstała z inicjatywy wieloletnich członków zespołu Maanam perkusisty Pawła Markowskiego oraz gitarzysty solowego (†19 lipca 2025) Ryszarda Olesińskiego, którzy wraz z Korą i Markiem Jackowskim uczestniczyli w największych sukcesach tego zespołu" - czytamy na stronie Ex Manaam. Wokalistką jest Karolina Leszko, wybrana osobiście przez Marka Jackowskiego w "Szansie na Sukces" do zespołu Złoty Maanam.

