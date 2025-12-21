"Stan przygotowań nie budzi większych obaw" (Głos z przeszłości, odc. 226)

- Studia i projekty nad rozbudową wodociągów wykonano dotąd pod względem finansowym w 43 proc., technicznym 80 proc. - pisała o Elblągu prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Przyspieszyć roboty inwestycyjne w Zakładach Wodociągów i Kanalizacji

"Plan inwestycyjny w Zakładach Wodociągów i Kanalizacji na rok bieżący obejmuje roboty mające na celu powiększenie ilości dostarczanej wody i polepszenie jej jakości. Do dnia 1 bm. wykonano 30 proc. planu finansowego i 40 proc. – technicznego. Zaplanowane roboty nad zabezpieczeniem przewodów wodnych, ogrodzeniem itp. z powodu okresowego braku sił roboczych nie zostały jeszcze rozpoczęte. Jednak stan przygotowań nie budzi większych obaw co do terminowości ich wykonania. Studia i projekty nad rozbudową wodociągów wykonano dotąd pod względem finansowym w 43 proc., technicznym 80 proc.

Niezadowalający dotychczas przebieg mają roboty inwestycyjne na odcinku kanalizacji. Zaplanowane ułożenie rur kanalizacyjnych w północnej dzielnicy miasta, a szczególnie na ulicach Szczecińskiej, Gdyńskiej i Krakowskiej, nie zostało dotąd rozpoczęte z powodu braku rur i robotników. Trudności te zostały już częściowo usunięte. W tych dniach Prezydium MRN sprowadza potrzebną ilość rur ze Sztumu, a zagadnienie siły roboczej ma być rozwiązane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, przy pomocy Prezydium. Roboty kanalizacyjne na ulicy Warszawskiej są poważnie zaawansowane i terminowość ich wykonania nie nasuwa większych obaw.

Ogólnie biorą roboty inwestycyjne roku bież., mające na celu zagwarantowanie miastu dostatecznej ilości i jakości wody oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Są dotychczas wykonane pod względem finansowym w 28 proc. i technicznym w 30 proc.

Prezydium MRN winno zwrócić uwagę na dalszy przebieg robót i rozwiązać trudności, jakie istnieją na odcinku zatrudnienia".

Kursy partyjne II stopnia

"W 23 elbląskich zakładach pracy rozpoczęto dn. 18 bm. wykłady partyjne na kursach II stopnia".

Dziś rejestrują się

"W dniu dzisiejszym, tj. 20 bm. w Rejonowej Komisji Poborowej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 26 rejestrują się poborowi zamieszkali na terenie Elbląga, który nazwiska zaczynają się na Sa-Si".

Pracownicy poszukiwani

"Sekretarkę-maszynistkę ze znajomością stenografii zatrudni natychmiast Centrala Spożywcza Hurtownia w Kwidzynie. Zgłoszenia wraz z życiorysem należy przesłać do Hurtowni – C.S. Kwidzyn, ul. Kościuszki 24".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 259, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.