Czego szukają uchodźcy

Najnowsza odsłona wojny rosyjsko - ukraińskiej trwa już ponad miesiąc. Uchodźcy, którzy uciekli przed wojną próbują się urządzić m. in. w Elblągu i okolicach. Poszukiwane są mieszkania i ich wyposażenie oraz... praca i źródła utrzymania. Zerknęliśmy na elbląskie grupy pomocowe na Facebooku.

Z jednej strony wciąż trwają poszukiwania mieszkań dla uchodźców. „4 dzieci, 2 kobiety szukają schronienia. Pomozcie Panstwo!!! Prosze!!!“ Na odpowiedź w komentarzu nie trzeba było czekać długo: „Zapraszam do Elbląga, dobre warunki mieszkaniowe dla obu Pań i dzieci od zaraz, proszę o kontakt na priv.“ Potrzebne jest również wyposażenie mieszkań „Dobry wieczór, Panie z Ukrainy potrzebują mebli, mają mieszkanie w Elblągu, ale puste. Brak szafy, stołu(stolika), krzeseł, kanapy(wersalki), brak szafek kuchennych. Przydadzą się też karnisze i biurko (dzieci w wieku szkolnym) . Może ktoś może pomóc. Fajnie by było z transportem.“, „Poszukuję biurka dla chłopców (11 -12 lat), malutkiego, bo w pokoiku wąsko. Chłopcy jutro zaczynają szkołę.“ Komentarz pod postem mówi wszystko: „Dziękuję, szybka akcja, biureczko jest“

Dziś pojawiła się też oferta wyjazdu do Szwecji „31 marca autobus odjedzie do Szwecji, do urzędu migracyjnego w Malmö. Wycieczka dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z Polską po 24 lutego 2022 r. Przejazd bezpłatny (...) Autobus pojedzie do Malmö w Szwecji, gdzie wszyscy podróżni będą mogli zarejestrować się i otrzymać nocleg do czasu potwierdzenia statusu i nie dostaną mieszkania. Osoby, które chcą jechać do Szwecji 31 marca, zapraszamy do kontaktu.“

Warto zwrócić uwagę na ogłoszenia pokazujące, że uchodźcy próbują się w Elblągu urządzić na dłużej. Pojawiły się oferty usług. Stosunkowo dużo jest kosmetyczek: „Dzień dobry jesteśmy z Ukrainy Obecnie mieszkamy w mieście Elbląg. Świadczymy usługi przedłużania i modelowania paznokci, przedłużania rzęs, korekty i koloryzacji brwi, makijażu permanentnego! Chętnie Cię zobaczymy. Odpowiem na wszelkie pytania. Odśwież proszę. Svetlana, Dasha.“ Inne panie oferują manicure aparatowy plus wzmocnienie bazy za 50 zł. Dołożenie jednego koloru zwiększa cenę usługi o 10 zł. Przedłużanie paznokci kosztuje 100 zł. Polakierowanie jednym kolorem to plus 10 zł, french - plus 20 zł. Koszt projektu jednego paznokcia zaczyna się od 10 zł. Z kolei pani Irina wytwarza koszyki prezentowe. Patrząc po komentarzach - cieszą się powodzeniem jako upominek z okazji urodzin.

Stylistek paznokci szukają także właściciele zakładów kosmetycznych. „Moi drodzy! Mama szuka stylistki paznokci do pracy w sezonie (maj-wrzesień) w Krynicy Morskiej. Rynek krajowy się wyczerpał - z przyjemnością zatrudni Ukrainkę (z resztą już kolejne sezony ktoś z Ukrainy u niej pracował). Nie wymaga znajomości polskiego - to do tej pory nie był problem. Oferuje zakwaterowanie oraz zarobki rzędu 3-5 tysięcy miesięcznie. Wszystko oczywiście legitnie. Co więcej - zakwaterowanie może dać praktycznie od zaraz, a pracę można też zacząć od ręki (przy mniejszym obłożeniu póki co). Jak ktoś kogoś - to dajcie znać. Przekażę kontakt.“ - brzmi przykładowy post.

Czego jeszcze potrzebują uchodźcy? Np. notariusza. „Dobryj wieczór, potrzebuje pomocy notariusza, żeby załatwić opiekę nad swoimi siostrami... Może ktoś ma jakieś kontakty“. Kontakt szybko został nawiązany poprzez komentarze. Potrzebna była także drukarka dla ukraińskich nauczycieli. Komentarz pod postem sugeruje rozwiązanie problemu: „Proszę o kontakt priv“.

Jest też ciekawa propozycja wspólnego spędzania czasu: „Jestem Paulina, z Polski. Jeśli jest ktoś w Elblong szukający towarzystwa, żeby zabrać dziecko do parku lub czasem napić się kawy, to chętnie się poznam. Mam dwumiesięcznego synka i często chodzę po parku Kayki i Parku Modhev. Nie znam ukraińskiego, teraz używam tłumacza, ale to może być świetna okazja, żeby nauczyć się języka polskiego i ukraińskiego, dowiedzieć się więcej o kulturze, pogadać o głupich rzeczach. jeśli ktoś z Ukrainy chciałby bardziej asymilować люvati to zapraszam na privatnu“ - taki post pojawił się w grupie „Elbląg dla Ukrainy“.

To tylko niektóre posty. Przypominamy, że dary dla uchodźców można przekazywać do sklepu społecznego prowadzonego przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych (ul. Czerwonego Krzyża 2/6). Żywność, chemię, środki czystości i higieny przyjmuje Bank Żywności , (ul. Stefczyka 7/8 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:30).