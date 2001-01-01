Tramwaje od środka

Czy samochód może jeździć po torach tramwajowych? Oczywiście, naocznie można się było o tym przekonać podczas sobotnich Dni Otwartych w zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej. Co jeszcze można było zobaczyć? Zobacz zdjęcia i film.

Na co dzień wsiadamy do tramwaju, kasujemy bilet i jedziemy z przystanku A do przystanku B. W sobotę (23 sierpnia) pracownicy tramwajów zaprosili elblążan do zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej, aby pokazać, to co zwykły pasażer widzi rzadko.

Zaczęło się od tego, czego motorniczym nie życzymy, czyli od wykolejenia wozu tramwajowego. Wykolejenie było jednak zamierzone – to pretekst, aby pokazać jak się w takich przypadkach postępuje.

Mieszkańcy Elbląga mogli też zobaczyć pokaz możliwości samochodu serwisowego (szczególne zainteresowanie wzbudziła jego jazda po torach tramwajowych) oraz pokaz pokaz mycia wozu tramwajowego. Na deser była wystawa poświęcona historii elbląskich tramwajów.

fot. Anna Dembińska

A potem to już „wolny spacer” po zajezdni, pamiątkowe zdjęcia na fotelu motorniczego, rozmowy z pracownikami Tramwajów. Dzień otwarty zakończyła podróż tramwajami po Elblągu.