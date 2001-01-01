Przed nami ostatni dzień Święta Chleba

(fot. Anna Dembińska)

Pogoda nie rozpieszczała w sobotę uczestników i organizatorów XIX Elbląskiego Święta Chleba. Przed nami ostatni dzień świętowania. Zobacz, co ma się dziać w niedzielę na starówce.

NIEDZIELA, 24 SIERPNIA 10.00–21.00 Jarmark produktów regionalnych 10.00–12.00 „Majsterkowo z Castoramą” – warsztaty dla dzieci TRAWNIK – PLAC PRZY KATEDRZE 10.00–18.00 Kokedama / Ogród w Kuli – warsztaty tworzenia wiszących roślin TRAWNIK – PLAC PRZY KATEDRZE 10.00–19.00 Otoz Animals UL. STARY RYNEK / WIGILIJNA 10.00–20.00 Handmade – prezentacja elbląskich rękodzielników BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA 10.00–21.00 Wesołe Miasteczko BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA 10.00–20.00 Strefa dziedzictwa kulinarnego Warmii i Mazur – pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw KRAMY, UL. STARY RYNEK 10.00 Elbląg z kajaka MIEJSCE SPOTKANIA: UL. RADOMSKA 5, PRZYSTAŃ KAJAKOWA MOSIR 11.00–12.00 Senior w Formie – Wykład Komendy Miejskiej Policji w Elblągu pn. „Fałszywy wnuczek, policjant, listonosz – jak działać, by nie stracić oszczędności” UL. STARY RYNEK, RATUSZ STAROMIEJSKI, SALA KONCERTOWA 101 11.00–14.00 Koncerty uliczne Dixie Company OKOLICE UL. STARY RYNEK 11.00–13.00 Inspirujące warsztaty rzemieślnicze z CKZiU BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA 12.00–12.30 Senior w Formie – Przerwa kawowa ze słodkim poczęstunkiem UL. STARY RYNEK, RATUSZ STAROMIEJSKI, SALA 100 12.00–17.00 V Festiwal Sportów Wodnych na rzece Elbląg RZEKA ELBLĄG / UL. WYBRZEŻE GDAŃSKIE 12.00–19.00 Magiczna Brama Piekarczyka BRAMA TARGOWA 12.00–17.00 Warsztaty językowe dla dzieci – zabawa i nauka przez ruch, plastykę i interakcje z małpką Picko – Szkoła językowa Jost TRAWNIK – PLAC PRZY KATEDRZE 12.30–13.00 Senior w Formie – Prelekcja Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku pn. „Bezpieczne oszczędzanie w sieci” UL. STARY RYNEK, RATUSZ STAROMIEJSKI, SALA KONCERTOWA 101 13.00–14.30 Warsztaty garncarskie dla dzieci BIBLIOTEKA ELBLĄSKA, UL. ŚWIĘTEGO DUCHA 3–7 13.00–16.00 Senior w Formie – Warsztaty plastyczne „Sztuka codzienna” – zajęcia z elbląską artystką Aleksandrą Korzeniewską KAMIENICZKI ELBLĄSKIE, UL. ŚWIĘTEGO DUCHA 3–4 13.00–21.00 Fabryka Dobra – animacje dla dzieci TRAWNIK – PLAC PRZY KATEDRZE 14.00 Smaki regionów – degustacja potraw BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA 14.00–15.00 Koncerty uliczne formacji Awanturaj – OKOLICE UL. STARY RYNEK 15.00–21.00 Dom pod Cisem – „Strefa Eko” BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA 17.00 Oprowadzanie kuratorskie wystawy „Powrót do domu. Historia powojennej odbudowy miasta” z Maciejem Cholewą CENTRUM SZTUKI GALERIA EL 17.00 Koncerty uliczne Downtown Brass OKOLICE UL. STARY RYNEK 19.00 Koncert FANFARA AWANTURA – Polsko Techno SCENA NA JARMARKU 20.15 Koncert RASM ALMASHAN SCENA NA JARMARKU 21.45 Pokaz Crazy Flyboard i Rzeka Ognia RZEKA ELBLĄG UL. WYBRZEŻE GDAŃSKIE 22.00 Miasto Blask – widowisko świetlno muzyczne / koncert WISHLAKE RZEKA ELBLĄG UL. WYBRZEŻE GDAŃSKIE

