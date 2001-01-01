UWAGA!

Przed nami ostatni dzień Święta Chleba

 Elbląg, Przed nami ostatni dzień Święta Chleba
(fot. Anna Dembińska)

Pogoda nie rozpieszczała w sobotę uczestników i organizatorów XIX Elbląskiego Święta Chleba. Przed nami ostatni dzień świętowania. Zobacz, co ma się dziać w niedzielę na starówce.

NIEDZIELA, 24 SIERPNIA

10.00–21.00 Jarmark produktów regionalnych

10.00–12.00 „Majsterkowo z Castoramą” – warsztaty dla dzieci TRAWNIK – PLAC PRZY KATEDRZE

10.00–18.00 Kokedama / Ogród w Kuli – warsztaty tworzenia wiszących roślin TRAWNIK – PLAC PRZY KATEDRZE

10.00–19.00 Otoz Animals UL. STARY RYNEK / WIGILIJNA

10.00–20.00 Handmade – prezentacja elbląskich rękodzielników BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA

10.00–21.00 Wesołe Miasteczko BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA

10.00–20.00 Strefa dziedzictwa kulinarnego Warmii i Mazur – pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw KRAMY, UL.

STARY RYNEK

10.00 Elbląg z kajaka MIEJSCE SPOTKANIA: UL. RADOMSKA 5, PRZYSTAŃ KAJAKOWA MOSIR

11.00–12.00 Senior w Formie – Wykład Komendy Miejskiej Policji w Elblągu pn. „Fałszywy wnuczek, policjant, listonosz – jak

działać, by nie stracić oszczędności” UL. STARY RYNEK, RATUSZ STAROMIEJSKI, SALA KONCERTOWA 101

11.00–14.00 Koncerty uliczne Dixie Company OKOLICE UL. STARY RYNEK

11.00–13.00 Inspirujące warsztaty rzemieślnicze z CKZiU BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA

12.00–12.30 Senior w Formie – Przerwa kawowa ze słodkim poczęstunkiem UL. STARY RYNEK, RATUSZ STAROMIEJSKI,

SALA 100

12.00–17.00 V Festiwal Sportów Wodnych na rzece Elbląg RZEKA ELBLĄG / UL. WYBRZEŻE GDAŃSKIE

12.00–19.00 Magiczna Brama Piekarczyka BRAMA TARGOWA

12.00–17.00 Warsztaty językowe dla dzieci – zabawa i nauka przez ruch, plastykę i interakcje z małpką Picko – Szkoła językowa

Jost TRAWNIK – PLAC PRZY KATEDRZE

12.30–13.00 Senior w Formie – Prelekcja Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku pn. „Bezpieczne

oszczędzanie w sieci” UL. STARY RYNEK, RATUSZ STAROMIEJSKI, SALA KONCERTOWA 101

13.00–14.30 Warsztaty garncarskie dla dzieci BIBLIOTEKA ELBLĄSKA, UL. ŚWIĘTEGO DUCHA 3–7

13.00–16.00 Senior w Formie – Warsztaty plastyczne „Sztuka codzienna” – zajęcia z elbląską artystką Aleksandrą Korzeniewską

KAMIENICZKI ELBLĄSKIE, UL. ŚWIĘTEGO DUCHA 3–4

13.00–21.00 Fabryka Dobra – animacje dla dzieci TRAWNIK – PLAC PRZY KATEDRZE

14.00 Smaki regionów – degustacja potraw BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA

14.00–15.00 Koncerty uliczne formacji Awanturaj – OKOLICE UL. STARY RYNEK

15.00–21.00 Dom pod Cisem – „Strefa Eko” BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA

17.00 Oprowadzanie kuratorskie wystawy „Powrót do domu. Historia powojennej odbudowy miasta” z Maciejem Cholewą

CENTRUM SZTUKI GALERIA EL

17.00 Koncerty uliczne Downtown Brass OKOLICE UL. STARY RYNEK

19.00 Koncert FANFARA AWANTURA – Polsko Techno SCENA NA JARMARKU

20.15 Koncert RASM ALMASHAN SCENA NA JARMARKU

21.45 Pokaz Crazy Flyboard i Rzeka Ognia RZEKA ELBLĄG UL. WYBRZEŻE GDAŃSKIE

22.00 Miasto Blask – widowisko świetlno muzyczne / koncert WISHLAKE RZEKA ELBLĄG UL. WYBRZEŻE GDAŃSKIE

