Przed nami ostatni dzień Święta Chleba

Pogoda nie rozpieszczała w sobotę uczestników i organizatorów XIX Elbląskiego Święta Chleba. Przed nami ostatni dzień świętowania. Zobacz, co ma się dziać w niedzielę na starówce.
NIEDZIELA, 24 SIERPNIA
10.00–21.00 Jarmark produktów regionalnych
10.00–12.00 „Majsterkowo z Castoramą” – warsztaty dla dzieci TRAWNIK – PLAC PRZY KATEDRZE
10.00–18.00 Kokedama / Ogród w Kuli – warsztaty tworzenia wiszących roślin TRAWNIK – PLAC PRZY KATEDRZE
10.00–19.00 Otoz Animals UL. STARY RYNEK / WIGILIJNA
10.00–20.00 Handmade – prezentacja elbląskich rękodzielników BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA
10.00–21.00 Wesołe Miasteczko BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA
10.00–20.00 Strefa dziedzictwa kulinarnego Warmii i Mazur – pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw KRAMY, UL.
STARY RYNEK
10.00 Elbląg z kajaka MIEJSCE SPOTKANIA: UL. RADOMSKA 5, PRZYSTAŃ KAJAKOWA MOSIR
11.00–12.00 Senior w Formie – Wykład Komendy Miejskiej Policji w Elblągu pn. „Fałszywy wnuczek, policjant, listonosz – jak
działać, by nie stracić oszczędności” UL. STARY RYNEK, RATUSZ STAROMIEJSKI, SALA KONCERTOWA 101
11.00–14.00 Koncerty uliczne Dixie Company OKOLICE UL. STARY RYNEK
11.00–13.00 Inspirujące warsztaty rzemieślnicze z CKZiU BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA
12.00–12.30 Senior w Formie – Przerwa kawowa ze słodkim poczęstunkiem UL. STARY RYNEK, RATUSZ STAROMIEJSKI,
SALA 100
12.00–17.00 V Festiwal Sportów Wodnych na rzece Elbląg RZEKA ELBLĄG / UL. WYBRZEŻE GDAŃSKIE
12.00–19.00 Magiczna Brama Piekarczyka BRAMA TARGOWA
12.00–17.00 Warsztaty językowe dla dzieci – zabawa i nauka przez ruch, plastykę i interakcje z małpką Picko – Szkoła językowa
Jost TRAWNIK – PLAC PRZY KATEDRZE
12.30–13.00 Senior w Formie – Prelekcja Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku pn. „Bezpieczne
oszczędzanie w sieci” UL. STARY RYNEK, RATUSZ STAROMIEJSKI, SALA KONCERTOWA 101
13.00–14.30 Warsztaty garncarskie dla dzieci BIBLIOTEKA ELBLĄSKA, UL. ŚWIĘTEGO DUCHA 3–7
13.00–16.00 Senior w Formie – Warsztaty plastyczne „Sztuka codzienna” – zajęcia z elbląską artystką Aleksandrą Korzeniewską
KAMIENICZKI ELBLĄSKIE, UL. ŚWIĘTEGO DUCHA 3–4
13.00–21.00 Fabryka Dobra – animacje dla dzieci TRAWNIK – PLAC PRZY KATEDRZE
14.00 Smaki regionów – degustacja potraw BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA
14.00–15.00 Koncerty uliczne formacji Awanturaj – OKOLICE UL. STARY RYNEK
15.00–21.00 Dom pod Cisem – „Strefa Eko” BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA
17.00 Oprowadzanie kuratorskie wystawy „Powrót do domu. Historia powojennej odbudowy miasta” z Maciejem Cholewą
CENTRUM SZTUKI GALERIA EL
17.00 Koncerty uliczne Downtown Brass OKOLICE UL. STARY RYNEK
19.00 Koncert FANFARA AWANTURA – Polsko Techno SCENA NA JARMARKU
20.15 Koncert RASM ALMASHAN SCENA NA JARMARKU
21.45 Pokaz Crazy Flyboard i Rzeka Ognia RZEKA ELBLĄG UL. WYBRZEŻE GDAŃSKIE
22.00 Miasto Blask – widowisko świetlno muzyczne / koncert WISHLAKE RZEKA ELBLĄG UL. WYBRZEŻE GDAŃSKIE