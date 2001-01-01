UWAGA!

Co się dzieje na elbląskim SOR-ze?

 Elbląg, SOR tuż po otwarciu po modernizacji w 2018 roku
SOR tuż po otwarciu po modernizacji w 2018 roku (fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

To główne pytanie reportażu telewizji TVN, w którym rodziny pacjentów skarżą się na działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Twierdzą, że lekarze z SOR nie udzielili właściwej pomocy ich bliskim. Dwie osoby zmarły tego samego dnia.

TVN wyemitował program o Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w poniedziałek wieczorem w cyklu „Uwaga!”. Wypowiadają się w nim osoby, które w ostatnim czasie straciły bliskich. Twierdzą, że wcześniej szukali oni pomocy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, ale albo byli odsyłani z kwitkiem, albo ich zdaniem niewłaściwie leczeni.

- Nie wiem, czy trafił na takiego człowieka, który nie ma w sobie odpowiedzialności, że ja jestem lekarzem, ja jestem do ratowania ludzi, a nie zgładzania – mówią członkowie rodziny pana Ryszarda z Pasłęka, który zmarł w elbląskim szpitalu, wcześniej odsyłano go z SOR z kwitkiem.

- Moja Ewunia leżała tam w stanie ciężkim. We wypisie napisano, że złe samopoczucie i zmęczenie. Nie zrobiono nic. Być może, gdyby podjęto stosowne działania, do tragedii by nie doszło – mówi mąż pani Ewy, która zmarła tego samego dnia, co pan Ryszard.

Dziennikarze TVN rozmawiali z Grzegorzem Sosnowskim, p.o. dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Pytali o to, czy na SOR główną „chorobą” nie jest rutyna personelu?

- Nie można powiedzieć, że na SOR-ze pojawiła się rutyna. Wyjaśniamy te sprawy. Przyjrzymy się bardziej pracy SOR-u. Będą rozmowy z pracownikami i uczulenie na jak najbardziej empatyczne podejście do pacjentów, którzy się tu zgłaszają – zapewniał Grzegorz Sosnowski.

Powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli wojewody, NFZ i konsultata ds. Ratownictwam edycznego, który ma się przyjrzeć działalności SOR, zapowiedział w programie „Uwaga!” rzecznik prasowy marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, który jest organem nadzorującym Wojewódzki Szpital Zespolony.

 

Reportaż "Uwagi" obejrzysz tutaj.

oprac. red.

  • Panie Boże chroń mnie i moją rodzinę przed tym SOR-em.
  • Dramat, co na to Gelert i Missan, usłyszymy jakieś słowo komentarza?
  • to był film prawdziwy hit promocyjny Naszego miasta na cały kraj i to bez kosztowny !Tusk zapewne pęka z dumy z takiej promocji swoich peowskich członków i funkcjonowania placówki pod ich egidą !!! wstyd na kraj !! to skutecznie odstraszy nie tylko inwestorów !
  • wystarczy doświadczyć rejestracji i czasu oczekiwania na przyjęcie przez "zmęczony personel ". tam nie ma empatii... życzę im podobnie.
  • TVN Uwaga pokazała ten nasz elbląski SOR w podobnym świetle jak jak ten z Łodzi sprzed lat...
  • Ale wstyd dla miasta, dno totalne !! Peowska klika doczekała się takiego syfu, który wylał się na kraj, właśnie znajomi dzwonią do mnie z innych miast co dzieje się w Elblągu! Promocja... na całego! Ale najważniejsze ze w każdej takiej sytuacji powiadamiać tvn!!!
  • Oj można opowiadać a szczególnie o doktorku uzdrowicielu panie Chary..... UK. p Hashtagi: #1234
  • Ciekawa jestem jak odebrali to obecni i byli pracownicy SORu czyli personel medyczny oraz ratownicy. Opinia jednego z nich interesuje mnie szczególnie.
  • Pani Gelert nie wzięła odpowiedzialności? Bo widzę, że jako "dyrektor" wypowiadał się w reportażu jakiś Pan, któremu wpisano pod nazwiskiem: "pełniący obowiązki dyrektora ds. lecznictwa". Słabo, słabo. Ale wiadomo, dla polityka wizerunek jest ważny. Ale on jest waży, ożesz ale On jest waaaażnyyy!
  • stare piguły z dwoma etatami na emkę. dajcie szanse młodym.
  • Lekarze potrafią pracować jednocześnie na dwóch etatach ( w tym samym czasie) i zarabiać nawet kilkaset tys miesięcznie.
  • Prezydent tyle lat związany ze szpitalem powinien coś na to powiedzieć, zaregować. Zawiodłam się.
