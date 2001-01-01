Elbląg z nowym filmem promocyjnym

Władze Elbląga zamówiły nowy film promujący miasto, który jako pierwsi mogli zobaczyć uczestnicy sobotniego koncertu na Wyspie Spichrzów, gdy wystąpiła Kayah. Od niedzieli jest już dostępny w sieci. Jak Wam się podoba? To hit czy kit?

- Od pomysłu do realizacji minęły prawie dwa lata. Ale efekt jest... no właśnie samo oceńcie! - napisał w mediach społecznościowych wiceprezydent Piotr Kowal, który wcześniej był dyrektorem departamentu promocji i turystyki.

Nowy film promocyjny trwa niecałe trzy minuty, charakteryzuje się szybkim montażem, tzw. time lapsami, wieloma ujęciami z drona i historią o odkrywaniu skarbów Elbląga. "Bo w sercu każdego z nas można znaleźć odwagę. Echa legend rozbrzmiewają na ulicach Elbląga. Może i Ty ruszysz ich śladem" - to przesłanie filmu.

Autorem zdjęć, montażu i reżyserem jest Tomasz Walczak, właściciel firmy producenckiej, specjalizującej się, jak pisze na swojej stronie, w wyjątkowych sposobach opowiadania historii. Bohaterką filmu jest dziewczyna/kobieta (w tych rolach Natalia Lach, Tatiana Caban i Patrycja Bukowczan), która odkrywa część tajemnic miasta. Występują w nim również m.in.: Dariusz Siastacz oraz pracownicy urzędu.

Zapytaliśmy w urzędzie o kulisy powstania filmu, jego koszt i pomysły na jego dystrybucję i promocję. Czekając na odpowiedzi, zachęcamy do głosowania. Jakie macie wrażenia po jego obejrzeniu? Czy jest to hit czy kit? Nam film się podoba :)