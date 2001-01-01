UWAGA!

Elbląg z nowym filmem promocyjnym

Władze Elbląga zamówiły nowy film promujący miasto, który jako pierwsi mogli zobaczyć uczestnicy sobotniego koncertu na Wyspie Spichrzów, gdy wystąpiła Kayah. Od niedzieli jest już dostępny w sieci. Jak Wam się podoba? To hit czy kit?

- Od pomysłu do realizacji minęły prawie dwa lata. Ale efekt jest... no właśnie samo oceńcie! - napisał w mediach społecznościowych wiceprezydent Piotr Kowal, który wcześniej był dyrektorem departamentu promocji i turystyki.

Nowy film promocyjny trwa niecałe trzy minuty, charakteryzuje się szybkim montażem, tzw. time lapsami, wieloma ujęciami z drona i historią o odkrywaniu skarbów Elbląga. "Bo w sercu każdego z nas można znaleźć odwagę. Echa legend rozbrzmiewają na ulicach Elbląga. Może i Ty ruszysz ich śladem" - to przesłanie filmu.

Autorem zdjęć, montażu i reżyserem jest Tomasz Walczak, właściciel firmy producenckiej, specjalizującej się, jak pisze na swojej stronie, w wyjątkowych sposobach opowiadania historii. Bohaterką filmu jest dziewczyna/kobieta (w tych rolach Natalia Lach, Tatiana Caban i Patrycja Bukowczan), która odkrywa część tajemnic miasta. Występują w nim również m.in.: Dariusz Siastacz oraz pracownicy urzędu.

Zapytaliśmy w urzędzie o kulisy powstania filmu, jego koszt i pomysły na jego dystrybucję i promocję. Czekając na odpowiedzi, zachęcamy do głosowania. Jakie macie wrażenia po jego obejrzeniu? Czy jest to hit czy kit? Nam film się podoba :)

red.

  • Ocenę będzie można wystawić po wynikach.
  • Największa elbląska legenda to taka, że można w tym mieście dostać dobrą pracę bez znajomości xD ahahaha
    Legenda(2025-08-25)
  • Wyspa spichrzów nie przypomina wyspy a pobojowisko dla dzików, tam w kaloszach trzeba chodzić a oni scenę postawili i zapraszają ? Carla Fernandes była w Elblągu ?
  • Fajnie że za pieniądze podatników nagrywane są takie filmiki, teraz inwestorzy rzucą się do Elbląga jak tylko dowiedzą się ze 500 lat temu to było miasto kupieckie
    inwestor(2025-08-25)
  • Wydawać pieniądze to żadna sztuka, na razie innych zmian nie odczuwam.
  • Ile to kosztowało? Zabrakło ceny w artykule. Fajnie opowiedziana historia, ale dalej brak w mieście atrakcji turystycznej takiej, której nie ma nikt inny i takiej co przyciągnie turystów z całego świata, więc zaczynamy od końca,
  • @modi - Jak ktoś przyjeżdża po tą "jakąś" atrakcję, to z reguły nie będzie wartościowy turysta.
  • Dobrze że KN zapowiedział że nie pozwoli podnieść ceny wódki swoim wyborcom
    Wzór dla mas(2025-08-25)
  • Proszę poprawić "... jako piersi mogli zobaczyć... " na... jako pierwsi mogli zobaczyć...
  • Fajnie, że coś się dzieje, ale osobiście poza tym co zostało pokazane, ja postawiłbym na walory atrakcji geograficzno-przyrodniczych tego miasta. Na to czekałem w tym filmie, a tego wogóle nie ma. Elbląg jest miastem bardzo zielonym i miastem dodatkowo otoczonym wieloma atrakcjami z rodzaju natury. Jeśli w samym mieście brakuje zabytków czy innych atrakcji, dlaczego nie postawić na otoczenie? Bażantarnia pokazana jako mały wyrywek, gdzie jest to unikatowy na skalę Polski park leśny, gdzie z doświadczenia wiem, że przyjezdni, którzy już tam dotarli są zszokowani jej urokiem (wystarczy odejść trochę dalej niż okolice Muszli). Lasy Wysoczyzny, piękne szlaki, dużo miejsca na rowery czy trekking? Całe pasmo nadzalewowe? Przecież piękne Kadyny są dosłownie 15min jazdy samochodem z Elbląga, rowerem niecałą godzinę. Tolkmicko? Urocze miasteczko nad zalewem. Infrastruktura gastronomiczna coraz lepiej wygląda w tych miejscach. Morze? Rzut beretem. Elbląg sam w sobie może jakoś bardzo nie przyciągać na dłużej, ale może świetną bazą wypadową na dłuższy urlop, kiedy zacznie się korzystać z atrakcji w pobliżu. Uważam, że powinno się bardziej stawiać nacisk na naturalne walory tego miejsca, nie na samo miasto, bo w wyniku wiadomych przejść, starówka i cała reszta, chociaż wygląda coraz lepiej, nie pokonkuruje z podobnymi i większymi miastami na dłuższą metę.
    gdssdgdsgsddf(2025-08-25)
  • Naprawdę dobry film. Gratulacje dla wszystkich którzy przyczynili się do jego powstania. Brawo!!!
    Gość 123#(2025-08-25)
  • redaktor @Miodek - Poprawione :) Dzięki :)
