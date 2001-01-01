Rondo po mołdawsku

Elbląscy radni już dwa lata temu uchwalili, że rondo u zbiegu ulic Rawskiej, Łęczyckiej i Grottgera będzie miało nazwę Hincesti (czytaj Hinczesti), czyli miasta partnerskiego w Mołdawii. Słowo stało się ciałem w miniony weekend, gdy samorządowcy z obu miast odsłonili odpowiednie tablice.

Hincesti to miasto w centralnej Mołdawii, liczące około 13 tys. mieszkańców. Władze Elbląga w 2017 roku podpisały z tamtejszym samorządem list intencyjny o współpracy.

„W podpisanym liście intencyjnym strony określiły wzajemną współpracę nakierowaną na wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania społecznego, współdziałania między instytucjami kultury, nauki i sportu oraz rozwoju kontaktów gospodarczych i turystycznych. Latem tego roku delegacja Hincesti uczestniczyła po raz pierwszy w Elbląskim Święcie Chleba. Od 5 lat prowadzona jest wielopłaszczyznowa współpraca kulturalna i sportowa między naszymi miastami” – brzmiało uzasadnienie uchwały, przegłosowanej przez Radę Miejską jeszcze we wrześniu 2022 roku. Wniosek poparło wówczas 22 na 25 radnych.

Z oficjalnym odsłonięciem nazwy nowego ronda elbląscy samorządowcy czekali na kolejny przyjazd gości z Mołdawii, co stało się podczas Święta Chleba. Do naszego miasta przyjechali m.in. ambasador Republiki Mołdawii w Polsce Violeta Agrici oraz mer Hincesti Aleksandru Botnari wraz ze współpracownikami.

Dodajmy, że w ubiegłym tygodniu w Elblągu przebywali również przedstawiciele innych miast partnerskich: Ronneby (Szwecja), Compiegne (Francja) i Dubasari Vechi (Mołdawia).

- W czwartek delegacje z Mołdawii zwiedziły Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, następnie wraz z delegacją ze Szwecji udała się do Centrum Eksperymentu i nowego budynku Porto Vista. Następnego dnia goście pojechali do ECEZ i na strzelnicę w Zespole Szkół Ekonomicznych w Elblągu. Tego dnia odbyło się również spotkanie robocze delegacji w sprawie współpracy edukacyjnej i sportowej, w którym udział wzięli również przedstawiciele departamentu edukacji, sportu i rekreacji oraz dyrektorzy szkół.

W sobotę w Ratuszu Staromiejskim odbyło się spotkanie wszystkich czterech delegacji z prezydentem Elbląga, na którym obecna była również ambasador Republiki Mołdawii w Polsce Violeta Agrici.

- Uczestnicy rozmawiali m.in. o kolejnych kierunkach współpracy i o wspólnych działaniach, które już miały miejsce. Spotkanie uświetniły występy mołdawskiego zespołu tanecznego DUBAS i Perełek z elbląskiego Młodzieżowego Domu Kultury - informują władze miasta.