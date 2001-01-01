Darmowe i otwarte lekcje języka polskiego dla Ukraińców

Dołącz za darmo i opanuj podstawy polskiego, aby łatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wystarczy wejść w link i założyć konto, aby dołączyć do wirtualnej klasy.

Rejestracja odbywa się na stronie. Po zalogowaniu wystarczy przejść do zakładki "Lekcje online" i wejść w kolejne spotkanie. Następnie kliknąć przycisk "Dołącz".

Безкоштовні та відкриті уроки польської мови для українців

Приєднуйтесь безкоштовно та вивчіть основи польської мови, щоб легше опинитися в новій реальності. Перейдіть за посиланням, створіть обліковий запис і зайдіть у віртуальний клас. Будь ласка, зареєструйтеся на сторінці. Після входу просто перейдіть на вкладку «Онлайн-уроки» та перейдіть до наступної зустрічі. Потім натисніть кнопку «Приєднатися».