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Darmowe i otwarte lekcje języka polskiego dla Ukraińców

 Elbląg, Darmowe i otwarte lekcje języka polskiego dla Ukraińców
Fot. Pixabay

Dołącz za darmo i opanuj podstawy polskiego, aby łatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wystarczy wejść w link i założyć konto, aby dołączyć do wirtualnej klasy.

Rejestracja odbywa się na stronie. Po zalogowaniu wystarczy przejść do zakładki "Lekcje online" i wejść w kolejne spotkanie. Następnie kliknąć przycisk "Dołącz".

 

Безкоштовні та відкриті уроки польської мови для українців

Приєднуйтесь безкоштовно та вивчіть основи польської мови, щоб легше опинитися в новій реальності. Перейдіть за посиланням, створіть обліковий запис і зайдіть у віртуальний клас. Будь ласка, зареєструйтеся на сторінці. Після входу просто перейдіть на вкладку «Онлайн-уроки» та перейдіть до наступної зустрічі. Потім натисніть кнопку «Приєднатися».

Łukasz Mierzejewski, biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu
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