Takie są skutki niewłaściwego wyprzedzania

Dziś (13 listopada) przed godziną 10 w Jegłowniku na drodze nr 22 (z Elbląga do Malborka) doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych i trzech osobowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zobacz zdjęcia.

Droga była zablokowana w obu kierunkach, policja kierowała na objazd przez Wiktorowo i Helenowo. Blokada trwała aż do godz. 13.30

- 74-letni mężczyzna kierujący osobową Toyotą, jadąc drogą nr 22 w stronę Elbląga wyprzedzał ciężarowego DAF-a. To najprawdopodobniej ten manewr doprowadził do kolizji łącznie 5 pojazdów - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. - Mężczyzna chcąc zmieścić się przed ciężarówką uderzył w nią bokiem. Kierujący autem ciężarowym zderzył się z innym, ciężarowym DAF-em, jadącym z przeciwka. To jednak nie koniec. Kierujący Toyotą miał "zahaczyć" jeszcze o dwa inne pojazdy, również jadące z przeciwnego kierunku: Renault i Volvo. Na szczęście obyło się bez ofiar i poważnych obrażeń

74-latkowi policjanci ruchu drogowego zatrzymali prawo jazdy. O karze dla niego za spowodowanie kolizji zadecyduje sąd.