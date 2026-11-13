Nareszcie weekend: warsztaty, wycieczki, spotkania autorskie

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

13 listopada w Galerii Nobilis Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się warsztaty „Wewnętrzny kompas”, poświęcone autorefleksji, rozpoznawaniu własnych potrzeb oraz pracy z przekonaniami i nawykami myślenia. Harmonogram tutaj.

13 listopada o godz. 18 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie z dr hab. Karoliną Ćwiek-Rogalską, antropolożką i kulturoznawczynią, autorką książki „Ziemie. Historie odzyskiwania i utraty”. Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.

13 listopada o godz. 18 w holu głównym CSE „Światowid” w Elblągu odbędzie się wernisaż wystawy „Kobieca Dusza” autorstwa Magdaleny Jeleń. To opowieść o kobiecości, emocjach i odkrywaniu siebie, przedstawiona w fotografiach inspirowanych naturą.

Z okazji 30. rocznicy premiery kultowego filmu Davida Cronenberga „Crash” Galeria EL zaprasza 13 listopada, na pokaz odrestaurowanej wersji filmu w 4K. Prelekcję przed seansem poprowadzi filmoznawczyni i animatorka kultury Aleksandra Bielska. Start o 18, spotkanie tylko dla osób dorosłych.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej zapraszają na wycieczkę rowerową „Rowerem po Krainie Zalewu Wiślanego" 14 listopada. Szczegóły tutaj.

Czy podróże mogą pomóc lepiej poznać siebie i odkryć własne możliwości? O tym opowie Adrianna Baran – podróżniczka i autorka książki „Przeżycia i podróże. Na drodze poznawania własnego Ja”. Spotkanie „Kobieta: Podróżniczka. Jak radzę sobie na wyprawach życia?” odbędzie się 14 listopada o godz. 15 w Galerii Nobilis Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

W niedzielę, 15 listopada, odbędzie się Miejska Wycieczka Rowerowa do Świętego Kamienia. Celem jest niewielka osada ukryta w lasach Wysoczyzny Elbląskiej. Do pokonania będzie około 55 kilometrów, a na trasie nie zabraknie malowniczych krajobrazów i jesiennej atmosfery. Start o godz. 10 z pętli przy ul. Ogólnej.

15 listopada o godz. 11 w Pracowni tkactwa i rękodzieła artystycznego Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się warsztaty „Pędzlem malowane – warsztaty tworzenia szkatułek”. Zajęcia zostaną zorganizowane w ramach wydarzenia „Kobieta to Ja – artystyczne inspiracje kobiet”.

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Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!