Czapka Mikołajkowa z Twoim nadrukiem - idealny gadżet reklamowy i świąteczny prezent

Grudzień to czas, kiedy magia świąt miesza się z intensywnym okresem w biznesie i poszukiwaniem idealnych upominków dla bliskich. Jeśli chcesz wyróżnić swoją firmę, zintegrować zespół lub po prostu sprawić komuś wyjątkową niespodziankę, jest jeden gadżet, który zawsze wywołuje uśmiech. Czapka Mikołajkowa z Twoim nadrukiem - absolutny hit sezonu zimowego, który łączy w sobie świąteczną tradycję z pełną personalizacją.

Dzięki nowoczesnej technologii znakowania w elbląskiej firmie Barwy, klasyczna czerwona czapka Mikołaja może stać się unikalnym nośnikiem Twojego logo, zabawnego hasła lub dowolnej grafiki. Dlaczego warto na nią postawić w tym roku i jak to działa?

Kluczem do idealnego gadżetu jest jakość wykonania. Nasza czapka mikołajkowa z własnym nadrukiem wyróżnia się techniką znakowania. Nadruk nanosimy bezpośrednio na biały pasek czapki za pomocą sublimacji. Wielkość nadruku to powierzchnia o wysokości 3 cm, a szerokości 10 cm. Co to oznacza w praktyce?

Dowolna grafika i pełna paleta barw: Sublimacja pozwala na przeniesienie na materiał wielokolorowych logotypów, skomplikowanych grafik, a nawet zdjęć. Nie ograniczają Cię limity kolorów.

Sublimacja pozwala na przeniesienie na materiał wielokolorowych logotypów, skomplikowanych grafik, a nawet zdjęć. Nie ograniczają Cię limity kolorów. Niewyczuwalny i trwały nadruk: Barwnik wnika głęboko we włókna materiału na białym pasku. Nadruk nie pęka, nie kruszy się i nie spiera – czapka będzie wyglądać doskonale przez wiele sezonów.

Barwnik wnika głęboko we włókna materiału na białym pasku. Nadruk nie pęka, nie kruszy się i nie spiera – czapka będzie wyglądać doskonale przez wiele sezonów. Fotograficzna precyzja: Każdy szczegół Twojego logo czy napisu zostanie odwzorowany z najwyższą dokładnością.

Ile kosztuje personalizowana czapka Mikołaja?

Świąteczne gadżety wcale nie muszą rujnować budżetu. W elbląskiej firmie Barwy koszt zamówienia zależy przede wszystkim od nakładu – im więcej zamawiasz, tym mniej płacisz za jedną sztukę. To doskonała wiadomość zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm planujących akcje promocyjne. Cena detaliczna wynosi 5 zł brutto za sztukę, natomiast przy większych zamówieniach hurtowych cena spada nawet do okolic 2,99 zł za sztukę już z gotowym nadrukiem.

Jeśli szukasz pomysłu na grudniowy marketing to wykonana w firmie Barwy Czapka świętego Mikołaja z logo firmy to niezawodny sposób na budowanie pozytywnego wizerunku marki. Firmy bardzo chętnie wybierają ten produkt z kilku powodów:

Integracja zespołu: Wspólne zdjęcie zespołu na Wigilię firmową, gdzie każdy ma na sobie czapkę z logo firmy, to genialny sposób na budowanie Team Spirit i świetny materiał na firmowe social media (LinkedIn, Instagram).

Wspólne zdjęcie zespołu na Wigilię firmową, gdzie każdy ma na sobie czapkę z logo firmy, to genialny sposób na budowanie Team Spirit i świetny materiał na firmowe social media (LinkedIn, Instagram). Prezent dla klientów i partnerów: Dodając personalizowaną czapkę do paczek świątecznych, taki gwiazdkowy akcent ociepli relacje biznesowe znacznie lepiej niż kolejny zwykły długopis.

Dodając personalizowaną czapkę do paczek świątecznych, taki gwiazdkowy akcent ociepli relacje biznesowe znacznie lepiej niż kolejny zwykły długopis. Promocja podczas eventów: Jeśli organizujesz w grudniu akcje promocyjne, pracownicy w czapkach z widocznym, kolorowym logo natychmiast przyciągną wzrok klientów.

Personalizowana czapka Mikołaja na prezent dla bliskich wykonana w firmie Barwy

Nie tylko biznes żyje świętami! Personalizowana czapka Mikołaja to również doskonały pomysł dla klientów indywidualnych. Szukasz drobnego, ale zapadającego w pamięć prezentu na Mikołajki? A może planujesz rodzinną sesję fotograficzną pod choinką?

W firmie Barwy na białym pasku czapki możemy nadrukować:

Imiona wszystkich członków rodziny (np. Tata Mariusz, Mama Kasia),

Zabawne teksty (np. W tym roku byłem grzeczny... przeważnie),

Świąteczne życzenia lub dedykacje.

Taka czapka z własnym napisem na święta natychmiast buduje ciepłą atmosferę i staje się wspaniałą pamiątką na lata.

Jak zamówić? Jakie formaty plików i jaki jest czas realizacji?

Proces zamawiania jest maksymalnie uproszczony, abyś mógł sfinalizować go w kilka minut.

Możesz zamówić online poprzez nasz firmowy sklep internetowy: www.barwysklep.pl . Czapeczki znajdują się w sekcji gadżetów dedykowanych na Boże Narodzenie. Oto link bezpośrednio do produktu: https://barwysklep.pl/produkt/czapka-mikolaja-personalizacja/

Jeśli nie chcesz zamawiać przez internet, to chętnie pomożemy w zakupie w naszej placówce Barwy przy ulicy Grunwaldzkiej 2/b12 w Elblągu. Zakupy możesz zrobić tam od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17. Na miejscu obsługa firmy Barwy bardzo chętnie i profesjonalnie poprowadzi poprzez cały proces zakupu.

Jak przygotować projekt?

Akceptujemy pliki przygotowane w dowolnym programie graficznym. Możesz przesłać nam sam tekst lub gotową grafikę – przyjmujemy nawet popularne pliki JPG. Pamiętaj jednak o ważnej zasadzie: jakość Twojej grafiki ma bezpośredni wpływ na finalną jakość wydruku.

Aby uzyskać idealnie ostrą, profesjonalną grafikę (szczególnie w przypadku logo firmy), najlepszym wyborem są pliki wektorowe (np. PDF, EPS, Ai, CDR).

Czas realizacji – nie czekaj na ostatnią chwilę!

Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi kilka dni roboczych. Warto jednak pamiętać o sezonowości tego produktu. W miarę zbliżania się okresu świątecznego i szczytu zamówień, czas realizacji może się wydłużyć. Im szybciej złożysz zamówienie, tym większą masz pewność, że paczka dotrze przed zaplanowaną Wigilią lub eventem.

Zadbaj o świąteczną atmosferę już dziś!

Trwały nadruk sublimacyjny, nieograniczone kolory na białym pasku i cena spadająca aż do okolic 2,99 zł za sztukę sprawiają, że to bardzo dobry wybór na tegoroczny grudzień.

Zaprojektuj i zamów swoje personalizowane czapki mikołajkowe już teraz – wyślij nam swój projekt i zdąż przed świątecznym szczytem! Sprawdź też, jak wygląda ten produkt na naszym Facebooku.