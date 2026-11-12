Szukają firmy, która pogłębi ostatni odcinek rzeki Elbląg

Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na pogłębienie ostatniego odcinka rzeki Elbląg, od wysokości oczyszczalni do terminala przeładunkowego przy ul. Radomskiej wraz z budową obrotnicy dla statków.

By możliwa była żegluga do portu w Elblągu statków o długości 100 m, szerokości 20 m i zanurzeniu do 4,5 m, konieczne jest dokończenie pogłębienie toru wodnego do mostu Unii Europejskiej. Obecnie trwa czwarty etap budowy drogi wodnej do Elbląga (pogłębianie rzeki od ujścia do wysokości oczyszczalni ścieków. Piąty (ostatni) będzie dotyczył 2,9-kilometrowego odcinka od oczyszczalni ścieków do terminala przy ul. Radomskiej.

- Szerokość dna toru wodnego wyniesie 36 m z poszerzeniem do około 160 m w obrębie obrotnicy, a docelowa głębokość techniczna toru wodnego oraz obrotnicy wyniesie 5 m. Brzegi rzeki Elbląg zostaną odcinkowo wzmocnione, dzięki projektowanym umocnieniom brzegu lewego oraz prawego – czytamy w dokumentacji przetargowej.

Urząd Morski w Gdyni ogłosił właśnie przetarg na wspomniany piąty etap.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury hydrotechnicznej w postaci drogi wodnej wraz z wykonaniem obudowy toru, prac czerpalnych i oznakowania nawigacyjnego pod przyszły tor wodny i obrotnicę na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie Zamawiającego oraz decyzji – czytamy w ogłoszeniu.

Zainteresowane firmy mają czas do 25 listopada na przesłanie ofert. Zwycięzca przetargu będzie miał 24 miesiące na realizację prac od daty podpisania umowy.

Zdjęcie przedstawia obecny etap pogłębiania rzeki Elbląg, autor: 24plreporter