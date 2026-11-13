Drogie kolumbaria

Dwie firmy złożyły swoje oferty na budowę kolumbariów na cmentarzu „Dębica”. Na ile oferenci wycenili swoje prace?

Elbląski ratusz planuje budowę nowych kolumbariów na cmentarzu „Dębica”. Powstać ma pięć podwójnych kolumbariów oraz zagospodarować teren wokół nowych kolumbariów: obłożyć teren kostką i nasadzić roślinność.

Chętny do zrobienia inwestycji jest dwóch – konińskie przedsiębiorstwo Cloon oraz Firma Kamieniarska Road Memory z Grabowca. Obie swoje usługi wyceniły na więcej (odpowiednio 1,4 mln zł i 1,5 mln zł) niż na inwestycję przeznaczyli urzędnicy (1,1 mln zł.)

Teraz ruch po stronie prezydenta – albo unieważni przetarg, albo znajdzie w budżecie brakującą kwotę. Oferty będą musiały zostać sprawdzone przez urzędników pod względem formalnym i merytorycznym.