Godziny pracy Referatu Ewidencji Ludności 

Informujemy, że Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych UM, który przyjmuje wnioski o nadanie numeru PESEL, będzie czynny dla uchodźców w dni powszednie (do 8 kwietnia) od godz. 7.30 do 17.00, natomiast w najbliższe soboty, tj. 26 marca oraz 2 i 9 kwietnia wnioski przyjmowane będą od godz. 8.00 do 14.00.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przy składaniu wniosków przez uchodźców obecni są tłumacze języka ukraińskiego. Na stronie portEl.pl w dziale Ogłoszenia stworzyliśmy nową zakładkę, w której pracodawcy mogą bezpłatnie zamieszczać propozycje pracy dla ukraińskich uchodźców: tu link do działu Dla Ukrainy. Zapraszamy również do zamieszczania ogłoszeń o pomocy mieszkaniowej i wszelkich innych formach wsparcia uchodźców.

