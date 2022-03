Kino Światowid dla Ukrainy

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w odpowiedzi na aktualną sytuację, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą, kontynuuje akcję „Światowid dla Ukrainy”. Naszą następną propozycją jest seans charytatywny w Kinie Światowid, podczas którego odbędzie się zbiórka środków dla poszkodowanych. Seans odbędzie się 13 marca o godz. 12.00 na sali kameralnej Kina Światowid. Wstęp za datek do puszki. Zapraszamy!

Symboli wspierających ukraińską walkę o niepodległość w naszym mieście i regionie nie brakuje. Cała Polska przyłącza się do pomocy naszym sąsiadom. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu także jest solidarne z narodem ukraińskim.

W niedzielę (13 marca), o godz. 12.00, na sali kameralnej Kina Światowid, odbędzie się seans charytatywny filmu familijnego Wiki i jej sekret. Wejście na seans za datek do puszki. Zbiórkę przeprowadza Koalicja Elbląskich Organizacji Pozarządowych. Film udostępnia dystrybutor Best Film.

Film Wiki i jej sekret opowiada o ośmioletniej dziewczynce, która wraz z tatą przeprowadza się do małego miasteczka w górach. Pewnego dnia dziewczyna dostaje w prezencie - małego, cudownego szczeniaka. W tajemnicy przed tatą zabiera go do domu. Tak zaczyna się historia niezwykłej przyjaźni między tytułową bohaterką a czworonogiem.

Dodatkowo Kino Światowid jako partner akcji organizowanej przez Bez Lipy, zbiera środki menstruacyjne dla Ukrainek. Mile widziane będą środki higieny intymnej, które można przynosić do „Światowida” w godzinach pracy instytucji.