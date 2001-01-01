Oprowadzanie po muzeum w języku ukraińskim

W najbliższą sobotę (16 kwietnia) o godzinie 10.00, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na oprowadzanie po wystawach w języku ukraińskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla gości z Ukrainy i osób towarzyszących. To doskonała okazja do poznania historii miasta i regionu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu posiada w swoich zbiorach ok. 115 tys. muzealiów. Mieści się w centrum zabudowy śródmiejskiej Starego Miasta. Jego siedzibę stanowią: budynek wschodni Podzamcza oraz budynek zachodni – Gimnazjum. Zabytkowe obiekty zlokalizowane są wokół dziedzińca tzw. podzamcza północnego, reliktu przestrzennego i budowlanego dawnego kompleksu zamku krzyżackiego. W obu budynkach można podziwiać gromadzone od ponad 150 lat eksponaty, pochodzące z okolicznych stanowisk archeologicznych, m.in. średniowiecznych założeń staromiejskich, dawnej wikińskiej faktorii handlowej Truso oraz gockiej nekropolii w Weklicach. Prace wykopaliskowe, prowadzone na niespotykaną w Europie skalę sprawiają, że z każdym rokiem zbiory muzealne powiększają się o tysiące kolejnych przedmiotów wykonanych z ceramiki, metalu, drewna, skóry, szkła czy bursztynu. Niektóre z tych obiektów są ewenementami na skalę europejską, jak np. kolekcja średniowiecznych instrumentów muzycznych i znaków pielgrzymich, wikińskie amulety i kompas słoneczny, czy też bogato zdobione przedmioty użytku codziennego rzymskiej proweniencji. Odnalezione artefakty świadczą o niezwykłej historii i rozległych kontaktach handlowych mieszkańców ziemi elbląskiej z wieloma regionami dawnej Europy.

Екскурсії музейними експозиціями для відвідувачів з України

У суботу, 9 квітня, від години 12.00 до 13.30 Археологічно-історичний музей Ельблонга запрошує ознайомитись зі своїми експозиціями. Екскурсія буде проводитись українською мовою. Вхід як для громадян України, так і для осіб які їх супроводжують безкоштовний. Археолого- історичний музей може похвалитись майже115 тисячним зібранням безцінних скарбів. Музей знаходиться в самому центрі середньовічного давнього Старого Міста Ельблонга, розміщений в двох будинках: східня частина Підзамча та західна частина – будинок середньовічної Гімназії, пам`ятки архітектури, середньовічного комплексу замку ордену хрестоносців. В двох будинках можна буде побачити більш як150 предметів, які було знайдено під час археологічних розкопок на території як старої частини нашого міста, так і давнього поселення Трусо, готицької некрополії в Вєкліцах. Варто згадати, що археологічні роботи, які були тут проведені, своїми обсягами стали найбільшими у всій Європі. З кожним роком засоби Музею збільшуються на кілька тисяч предметів, виготовлених з кераміки, металу, деревини, шкіри, скла, бурштину. Деякі експонати це раритети, які не мають відповідників в інших музеях Європи. Це для прикладу, колекція стародавніх музичних інтрументів, паломницьких атрибутів, оберегів доби вікінгів, сонячний компас та предмети римської факторії. Усі знайдені та широко представлені експонати є підтвердженням того, що саме тут, в Музеї, переконаємося в тому, що наш регіон має багате історичне минуле. Широкі торгівельні контакти мешканців ельблонгської землі велись з багатьма регіонами середньовічної Європи.