Zajęcia taneczne dla dzieci z Ukrainy

Fot. pixabay.com

Taniec to coś, co kochamy najbardziej. Coś, co nas napędza i dodaje nam siły. W tym ciężkim czasie chcemy nieść dobro i pomagać tak bardzo, jak tylko możemy. W związku z tym zapraszamy wszystkie dzieci z Ukrainy na całkowicie darmowe zajęcia taneczne!

Jest to niewyobrażalnie trudny czas dla nas wszystkich. Dlatego będziemy dzielić się naszą pasją do tańca i zarażać pozytywną energią. Mamy nadzieję, że taniec pomoże dzieciom oderwać się od tragicznej rzeczywistości i da im trochę radości i uśmiechu. Zajęcia prowadzone będą w języku ukraińskim.



Gdzie?

Destination Elbląg, ul. Królewiecka 21c (wejście od ul. Odzieżowej),



Kiedy?

Poniedziałki o godz. 15:30. Od redakcji: Na stronie portEl.pl w dziale Ogłoszenia stworzyliśmy nową zakładkę, w której pracodawcy mogą bezpłatnie zamieszczać propozycje pracy dla ukraińskich uchodźców: tu link do działu Dla Ukrainy. Zapraszamy również do zamieszczania ogłoszeń o pomocy mieszkaniowej i wszelkich innych formach wsparcia uchodźców.

Destination Dance Studio