ZUS uruchomi infolinię w języku ukraińskim, w placówkach będą tłumacze

Na podstawie specustawy ZUS uruchomi dedykowaną infolinię w języku ukraińskim, w placówkach ZUS będą czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim, a także materiały drukowane w tym języku - zapowiada prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Z powodu wojny na Ukrainie już ponad milion obywateli tego państwa wjechał do Polski szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych. "Nasze granice pozostają otwarte dla tych osób. Spotykają się one z ogromnym, oddolnym wsparciem i gościnnością ze strony Polaków" - mówi profesor Uścińska.

- Wiemy, że uchodźcy to głównie kobiety i dzieci, stąd kluczową sprawą będą rozwiązania z zakresu polityki rodzinnej przewidziane dla obywateli Ukrainy - dodaje.

Jak poinformowała prezes ZUS, trwają pilne prace nad specustawą i innymi rozwiązaniami prawnymi. „Na podstawie specustawy uruchomimy w ZUS dedykowaną infolinię w języku ukraińskim, w placówkach ZUS będą czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim, a także materiały drukowane w tym języku” – zapowiada.

Szefowa ZUS zwraca uwagę, że proponowane przepisy zawarte w specustawie w sposób prosty, szybki i bezpieczny pozwolą zalegalizować pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy, którzy od 24 lutego wjeżdżają bezpośrednio z tego państwa.

- Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje, że jeżeli uchodźca wjechał legalnie do Polski z Ukrainy po 24 lutego i zadeklarował zamiar dalszego pozostania na naszym terytorium, jego pobyt będzie uważany za legalny przez okres 18 miesięcy – dodaje profesor.

Dzięki temu szczególnemu, wynikającemu z mocy prawa, trybowi legalizacji pobytu uchodźcy z Ukrainy uzyskają natychmiastowy dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia od państwa polskiego w postaci dostępu do pomocy doraźnej, rynku pracy oraz świadczeń i usług społecznych, to jest edukacji, opieki zdrowotnej, świadczeń na rzecz rodziny.