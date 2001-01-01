Допомога біженцям. Що змінюється?

До Ельблонгу вже прибули понад 600 біженців з України. Вони знайшли притулок у парафіях, приватних квартирах жителів Ельблонгу, приміщеннях, наданих неурядовими організаціями. Закон, який регулює питання допомоги громадянам України, які перетнули польський кордон з 24 лютого, а також допомоги мешканцям, які надали їм притулок, вже набув чинності. Як буде виглядати виконання цих правил в Ельблонзі на практиці?

Спеціальний акт від 12 березня визнає законне перебування громадян України та їх подружжя, які не мають громадянства України, у Польщі протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року, якщо ці особи законно в’їхали на територію Республіки Польща, безпосередньо через українську державу. -Польський кордон у період з 24 лютого 2022 року та заявляють про намір залишатися на території Польщі.

I. Надання номерів PESEL

Громадянину (громадянці) України, які перебувають на території Республіки Польща вважається законним на підставі заяви, поданої до будь-якого органу виконавчої влади ґміни на території Республіки Польща, присвоюється номер PESEL.

Заява подається особисто в міській раді в м. Elbląg за адресою: вул. Łączności 1 у письмовій формі, з розбірливим власноручним підписом, заповнена заявником або працівником цієї міської ради на підставі даних, наданих заявником.

- прийом заяв буде здійснюватися в 3 місцях: в Департаменті цивільних справ - Відділ обліку населення та Посвідчень Особи

- вже замовлено обладнання для наступних 3 місць (Міністерство цифризації)

і чекаємо доставки; співробітники мають відповідні авторизації доступу до системи PESEL

- Український перекладач буде присутній при подачі заяв біженцями

- у приміщенні Ратуші розміщено двомовну інформацію про місце подання заяв та зразки їх заповнення.

II. Пільги для біженців

Відповідно до положень спеціального закону громадянин (громадянка) України, який перетнув кордон з 24 лютого 2022 року та внесений до реєстру PESEL, має право на такі пільги:

Відділ Сімейних Пільг, вул. Jaśminowa 11

-встановлення права та виплати сімейної допомоги, тобто допомоги на сім'ю, допомоги по догляду, допомоги по особливому догляду, допомога по догляду за дитиною, а також одноразова допомога при народженні дитини та допомога для батьків.

-встановлення прав на сімейні виплати залежить від критеріїв доходу , при визначенні доходу сім’ї на одну особу. Член сім’ї, який згідно з декларацією особи, яка звертається за цими виплатами, не перебуває на території Республіки Польща, не враховується .

-Сімейні допомоги призначаються за заявою громадянину (громадянці) України, який проживає на території Республіки Польща, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним, починаючи з місяця, в якому було подано заяву.

Центр соціальних служб в м. Elbląg , вул. Winna 9

-одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу, призначена на потреби, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

-продовольча допомога в рамках Європейського фонду допомоги найбільш знедоленим, за умови відповідності критеріям для отримання продовольчої допомоги в рамках Оперативної програми «Продовольча допомога» на 2014–2020 роки. Центр соціальних служб в м. Elbląg перевіряє чи особи, які звертаються за продовольчою допомогою відповідають таким критеріям та видає направлення до Продовольчого банку за адресою: вул.Stefczyka 7/8.

-За бажанням, у межах Закону про соціальну допомогу може призначатися грошова та нематеріальна допомога. Надання допомоги відбувається за заявою сторони, яка подає декларацію про особистий , сімейний , дохід та матеріальний стан без необхідності проведення співбесіди спільноти. Приводом для співбесіди (перевірки ) є сумніви щодо змісту поданої заяви.

III. Пільги для помічників

Відділ сімейних пільг, вул. Jaśminowa 11

Будь-якій юридичній особі, зокрема фізичній особі, яка веде домашнє господарство, яка забезпечуватиме проживання та харчування громадян України, за його бажанням може надаватися грошова допомога на цей рахунок не більше ніж на 60 днів. Термін виплати допомоги може бути продовжений в особливо обґрунтованих випадках. Завданнями гміни (районного центру ) - це завдання державного управління, доручені гмінє (районному центру), а кошти, що виділяються на їх виконання, надає воєвода.

Рада міністрів визначатиме постановою максимальний розмір грошової допомоги та умови її надання та продовження виплат з урахуванням кількості громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща, становище цивільного населення, перспективи припинення бойових дій на території України, також гуманітарні міркування, а також з урахуванням поточного стану державного бюджету та стану державних фінансів.

IV. Медична допомога

Громадяни України, які прибули до Польщі через агресію Росії, мають право на медичні пільги, відшкодування витрат на ліки та постачання медичних виробів на тих самих умовах, що й застраховані.

Вони також мають право на пільги у сфері профілактики та лікування інфекційних захворювань, таких як вакцинація проти COVID-19, тести на коронавірус та лікування, пов’язане з COVID-19, а діти також мають право на профілактичні щеплення в рамках календаря щеплень.

Усі ці пільги надаються уповноваженим особам безкоштовно. Вони фінансуються з державного бюджету через Національний фонд.

В Ельблонгу ми також маємо базу лікарів і медсестер (також розмовляють українською), які є волонтерами і зголосилися допомогти. Зв’яжіться з зазначеним медичним персоналом за телефоном 55 221 21 20 на цілодобову міську гарячу лінію.

V. Психологічна допомога

У місті є база психологів, які можуть (в рамках волонтеріату) зголоситися надати психологічну підтримку тим, хто її потребує. Повідомити з цього приводу можна на цілодобову міську гарячу лінію за номером 55 221 21 20.

VI. Освіта для дітей біженців

1. Усі державні школи в м. Elbląg готові прийняти дітей-біженців.

2. Дитсадки в м.Elbląg мають місця з урахуванням положень Закону /можливість збільшення кількості в групі з 25 до 28 дітей/. Приймаються заяви для прийому дітей у дитсадки.

3. Перед введенням у шкільне навчання було введено інтегруючий етап – діти-біженці можуть брати участь у денних підготовчих групах , які відбуваються з 8.00 до 16.00 год. Мета – інтегруватися, залишатися в мовному та однолітньому середовищі та поступово адаптуватися до нових умов.

4. З точки зору освіти, місто Elbląg готове до обох рішень, передбачених Законом.

Перший варіант – інклюзивна освіта (основна освіта) – учні розподіляються в окремі класи та школи відповідно до віку , як і польські студенти – з додатковими уроками викладання польської мови як іноземної.

Другим варіантом є організація підготовчих відділень до рівнів I-III, IV-VI, VII-VIII.

На сьогодні ми маємо 66 учнівських заяв до шкіл, з них 4 учні до загальноосвітніх шкіл.

Чекаємо на рішення конференції Вармінсько-Мазурського куратора освіти.

Інші дії, які вже вжиті:

1. За погодженням з Академією прикладних наук в м. Elbląg розпочато навчання в аспірантурі для викладачів з м. Elbląg «Викладання польської мови як іноземна мова ».

2. За погодженням з Вармінсько-Мазурським центром підготовки вчителів в м. Elbląg для учасників готується безкоштовний онлайн-курс польської мови.

VII. Пункт гуманітарної допомоги - Hala MOSIR Al. Grunwaldzka 135

Пункт працює щодня, з понеділка по неділю. У пункті з 7:30 - 15:30 біженцям з України, які перетнули кордон після 24 лютого цього року, надається матеріальна допомога у вигляді продуктів харчування, аксесуарів для дітей, одягу, хімії, косметики тощо.

З понеділка по п'ятницю з 16:00 до 18:00 проводиться прийом подарунків від мешканців. Приймаються тільки продукти харчування з довгим терміном зберігання, засоби гігієни, косметика, аксесуари для дітей, рушники, нова білизна, тапочки. У зв’язку з тим, що склади переповнені, просимо не приносити вживаний одяг.

VIII. Надання притулку

Заяви про надання притулку біженцям приймає Воєводський кризовий центр Вармінсько-Мазурського воєводства за номером телефону 89 523 26 15, що потім вказує місце проживання у воєводстві.