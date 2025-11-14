10 procent na inwestycje, czyli budżet Elbląga na 2026 rok

Na ponad 1,1 miliarda złotych opiewa projekt budżetu Elbląga na 2026 rok, z czego około 10 procent ma być przeznaczonych na inwestycje. W przyszłym roku zadłużenie miasta ma spaść do 227 milionów złotych. W grudniu nad budżetem będą głosować radni, przed głosowaniem 24 listopada w Urzędzie Miejskim odbędzie się debata budżetowa.

15 listopada to ustawowy termin, w którym prezydent miasta musi przekazać projekt budżetu na kolejny rok oraz tzw. Wieloletnią Prognozę Finansową na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej. Oba dokumenty trafiły także do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która będzie je opiniować.

24 listopada o godz. 16 w Urzędzie Miejskim odbędzie się debata budżetowa, następnie projektem budżetu zajmą się poszczególne komisje Rady Miejskiej, a głosowanie nad przyjęciem tego najważniejszego dokumentu w samorządzie odbędzie się na grudniowej sesji.

Co wynika z projektu budżetu na 2026 rok? Opiewa na ponad 1 miliard 121 mln złotych, z czego 118,2 mln zł (czyli ok. 10 procent) ma być przeznaczona na inwestycje. Z tego 43 mln mają pochodzić z funduszy unijnych. Władze miasta nie planują zaciągania kolejnych zobowiązań ani też stałego deficytu.

Nadwyżka budżetowa ma wynieść 16,5 mln zł i być przeznaczona na wykup obligacji. Tylko na obsługę długu (czyli odsetki) miasto ma wydać 15,3 mln zł, na wykup papierów wartościowych 26,5 mln zł. Zadłużenie ma się zmniejszyć do 227 mln, co stanowi jedną piątą dochodów miasta (dopuszczalne jest 100 proc). Indywidualny wskaźnik zadłużenia w roku 2026 rok ma wynieś 5,15 proc. przy maksymalnym wskaźniku 13,64 proc. - Finanse miasta pozostają w stabilnej i bezpiecznej kondycji – argumentują władze miasta.

Sprawdziliśmy, jakie wydatki inwestycyjne w 2026 roku planują władze miasta. Są to m.in.:

- dokończenie modernizacji nabrzeża Wyspy Spichrzów (28,8 mln na 2026 r.)

- remonty kolejnych torowisk (17,7 mln zł)

- przebudowa ulicy Portowej (11,2 mln zł w 2026 roku, całość 11,9 mln zł)

- rozpoczęcie przebudowy mostu Kardynała Wyszyńskiego (6 mln zł w 2026 r., całość 16,4 mln zł) wraz z budową tymczasowej przeprawy na czas robót.

- rozpoczęcie prac dotyczącej podgrzewanej murawy na stadionie przy Agrykola (2,1 mln w tym roku, całość 7 mln zł)

- rozpoczęcie przebudowy ul. Mazurskiej (2 mln zł, całość 8,9 mln zł)

- odnowa nawierzchni miejskich ulic (1,1 mln zł)

- modernizacja budynku przy ul. Bema 9, gdzie mieściło się przedszkole (3,4 mln zł, całość 9,4 mln zł)

- roboty budowlane ratujące zabytkowe mury przy Galerii EL (3,4 mln zł)

- przebudowa dojazdu i parkingu przy przychodni przy ul. Bema 80 (1,5 mln zł).

Z projektem budżetu Elbląga można zapoznać się tutaj.