UWAGA!

----

10 procent na inwestycje, czyli budżet Elbląga na 2026 rok

 Elbląg, Elbląg od strony Wyspy Spichrzów, zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, autor novypol
Elbląg od strony Wyspy Spichrzów, zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, autor novypol

Na ponad 1,1 miliarda złotych opiewa projekt budżetu Elbląga na 2026 rok, z czego około 10 procent ma być przeznaczonych na inwestycje. W przyszłym roku zadłużenie miasta ma spaść do 227 milionów złotych. W grudniu nad budżetem będą głosować radni, przed głosowaniem 24 listopada w Urzędzie Miejskim odbędzie się debata budżetowa.

15 listopada to ustawowy termin, w którym prezydent miasta musi przekazać projekt budżetu na kolejny rok oraz tzw. Wieloletnią Prognozę Finansową na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej. Oba dokumenty trafiły także do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która będzie je opiniować.

24 listopada o godz. 16 w Urzędzie Miejskim odbędzie się debata budżetowa, następnie projektem budżetu zajmą się poszczególne komisje Rady Miejskiej, a głosowanie nad przyjęciem tego najważniejszego dokumentu w samorządzie odbędzie się na grudniowej sesji.

Co wynika z projektu budżetu na 2026 rok? Opiewa na ponad 1 miliard 121 mln złotych, z czego 118,2 mln zł (czyli ok. 10 procent) ma być przeznaczona na inwestycje. Z tego 43 mln mają pochodzić z funduszy unijnych. Władze miasta nie planują zaciągania kolejnych zobowiązań ani też stałego deficytu.

Nadwyżka budżetowa ma wynieść 16,5 mln zł i być przeznaczona na wykup obligacji. Tylko na obsługę długu (czyli odsetki) miasto ma wydać 15,3 mln zł, na wykup papierów wartościowych 26,5 mln zł. Zadłużenie ma się zmniejszyć do 227 mln, co stanowi jedną piątą dochodów miasta (dopuszczalne jest 100 proc). Indywidualny wskaźnik zadłużenia w roku 2026 rok ma wynieś 5,15 proc. przy maksymalnym wskaźniku 13,64 proc. - Finanse miasta pozostają w stabilnej i bezpiecznej kondycji – argumentują władze miasta.

Sprawdziliśmy, jakie wydatki inwestycyjne w 2026 roku planują władze miasta. Są to m.in.:

- dokończenie modernizacji nabrzeża Wyspy Spichrzów (28,8 mln na 2026 r.)

- remonty kolejnych torowisk (17,7 mln zł)

- przebudowa ulicy Portowej (11,2 mln zł w 2026 roku, całość 11,9 mln zł)

- rozpoczęcie przebudowy mostu Kardynała Wyszyńskiego (6 mln zł w 2026 r., całość 16,4 mln zł) wraz z budową tymczasowej przeprawy na czas robót.

- rozpoczęcie prac dotyczącej podgrzewanej murawy na stadionie przy Agrykola (2,1 mln w tym roku, całość 7 mln zł)

- rozpoczęcie przebudowy ul. Mazurskiej (2 mln zł, całość 8,9 mln zł)

- odnowa nawierzchni miejskich ulic (1,1 mln zł)

- modernizacja budynku przy ul. Bema 9, gdzie mieściło się przedszkole (3,4 mln zł, całość 9,4 mln zł)

- roboty budowlane ratujące zabytkowe mury przy Galerii EL (3,4 mln zł)

- przebudowa dojazdu i parkingu przy przychodni przy ul. Bema 80 (1,5 mln zł).

 

Z projektem budżetu Elbląga można zapoznać się tutaj.

oprac. RG

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Budżet Elbląga? Ci sami ludzie go robili, którzy zaklepują fundusze budżetu obywatelskiego takie jak lekcje nauki angielskiego, czy kursy prawa jazdy w firmach kolesi. Elbląg to dno i miejsce z którego trzeba uciekać...
  • To kto rządzi Elblągiem obrazuje jaki poziom reprezentują mieszkańcy tego miasta bezrobocia, ale za to z cenami wynajmu i nieruchomości jak z kosmosu.
  • Cena biletu na klamota pod nazwą tramwaj albo mini autobusik taka jak w Warszawie.... a POdróż jak na Białorusi.
  • Pewnie nie musze wszystkiego wiedziec i rozumiec, ale przecież środki na modernizację nabrzeża były przyznane już kilka lat temu, przebudowa ul Portowej w sytuacji gdy kapitanat ma byc przenoszony to chyba tylko na potrzeby użytkowników przystani na który to teren zabraniaja wejścia a przebudowa Mazurskiej to w związku z planowaną rozbudową torowisk do Odrodzenia ?
  • ."zadłużenie miasta ma spać do 227 milionów złotych" (... ) Nadwyżka budżetowa ma wynieść 16,5 mln zł
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Dziwna księgowość(2025-11-14)
  • Czyli będzie ulica Wschodnia ma się rozumieć? Tylko ta inwestycja jest teraz najbardziej potrzebna miastu. To priorytet.
  • ... - a gdzie piniędze na ul Wschodnią ??
  • To jest chore. POwcy POkazali mieszkańcom Elbląga kto jest prawdziwym złodziejem
Reklama
 