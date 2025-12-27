UWAGA!

Rolnicy będą protestować przeciwko Mercosur

We wtorek, 30 grudnia. w całym kraju odbędą się protesty rolników przeciwko planowanemu podpisaniu przez Komisję Europejską umowy z tzw. blokiem Mercosur. W Elblągu protest odbędzie się na wiadukcie nad drogą S7 prowadzącym do Helenowa, w sumie w powiecie elbląskim takich protestów będzie sześć.

- Barszcz, ryby, opłatek, grzybowa, choinka - wszystko to pochodzi z pracy rolników: z pól, stawów, plantacji, pieczarkarni i sadów. I właśnie o to walczymy. O zachowanie tych smaków, tej jakości i tej tradycji dla przyszłych pokoleń. Dlatego 30.12.2025 r. wychodzimy na ulice, aby sprzeciwić się umowie UE–Mercosur. Żądamy, by rząd RP stanął po stronie polskich rolników i polskich obywateli, a nie taniego importu kosztem naszego bezpieczeństwa żywnościowego – informuje Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników, grupa zrzeszająca niezależne, bezpartyjne komitety strajkowe z całej Polski.

Protesty rolników odbędą się w całej Polsce we wtorek, 30 grudnia. W Elblągu zaplanowano go na wiadukcie nad trasą S7 prowadzącym w kierunku Helenowa (przedłużenie ul. Żuławskiej. Zablokowany przez rolników będzie jeden pas ruchu, a protest potrwa od godz. 10 do 15. Traktory pojawia się w sumie na sześciu wiaduktach nad S7 na terenie powiatu elbląskiego.

Umowa UE-Marcosur ma być podpisana w styczniu. Była negocjowana przez 25 lat i ma stanowić porozumienie o wolnym handlu między krajami Ameryki Południowej (Mercosur tworzą Argentyna, Boliwia, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj i Wenezuela) i objąć m.in. wzajemne zniesienie większości ceł, liberalizację handlu usługami i inwestycjami, ale także ochronę europejskich produktów regionalnych. Jej postanowienia mają być wprowadzane stopniowo przez 15 lat.

Umowa budzi wiele kontrowersji, m.in. wśród rolników, którzy obawiają się zalania rynków europejskich tanią żywnością z Ameryki Południowej, która jest produkowana przy niższych standardach nić w UE. Porozumieniu sprzeciwiają się też trzy unijne kraje – Polska, Francja i Włochy. Miało być podpisana w grudniu, ale szefowa KE Ursula von den Layen – po ostatnich protestach rolników, którzy przyjechali do Brukseli - ogłosiła przesunięcie tego terminu na styczeń.

  • Brawo rolnicy blokujcie wszystko. Jestem zadowolony wami.
    Nierolnik(2025-12-27)
  • Rolnicy strajkują, ciekawe czy jak MWRCOSUR wejdzie w życie Ci sami rolnicy będą kupować produkty importowane wynikające z tego porozumienia. Podobnie jak rolnicy narzekają na markety, tym czasem powstaje market w Gronowie elbląskim i jest pełen okolicznych rolników
    okoniowaty(2025-12-27)
  • Przecież z góry wiadomo że łunia zrobi jak chce i protesty i tak nic nie dadzą bo po ursuli i jej ziomkach to spływa Ale jest zima to i są rolnicy, taka nowa świecka tradycja
  • Proponuję robić strajki jak macie zbiory. Albo transport zacznie pod waszymi polami protestować w wasze zbiory.
    Trabsportowychlop(2025-12-27)
  • A dlaczego rolnicy nie apelują do pana prezydenta RP, przecież może m. in. zawetować i się postawić?
  • Drogi redaktorku kto z ramienia łuni negocjował to 25 lat? Ha ha ha chyba tylko korporacje typu bayer czy monsanto ale trzeba łuni przypudrować że to niby jest super dla wszystkich
    Zielarski(2025-12-27)
  • Mercosur to tania i zawierająca wszystkie normy europejskie żywność. Dla konsumenta dostępna na każdą kieszeń a dla rolnika nieopłacalne więc strajkują, demonstrują bo nie będą mogli zedrzeć z konsumenta. Proste
  • @Zielarski - Idz do doktora i wyłącz telewizję zarublika.
  • Nikogo poza zwykłymi obywatelami tymi protestami nie ruszacie. Skrajna głupota
  • Znowu pisowcy będą utrudniać życie żeby tylko im było lepiej. Jemy mięso z Danii czy Niemiec możemy i z Argentyny. Jeśli wam się nie opłaca produkcja to...
    Słuchajcie prezesa(2025-12-27)
  • Bezpartyjna Solidarność Dudy jak i te wszystkie bezpartyjne ale prawicowe związki zawodowe zawsze przeciw Tuskowi... cokolwiek by się nie działo to zawsze, ,wina Tuska". przecież to kpina z nas wszystkich Polaków.
  • Jeśli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, to znaczy, że się do niej po prostu nie nadaje -Jarosław K Wy chłopy pisowskie przeciwko prezesowi, najmadrzejszemu czlowiekowi na świecie ?
    Słuchajcie prezesa(2025-12-27)
