Miejski Sylwester odwołany

Miejska zabawa sylwestrowa nie odbędzie się - zdecydował prezydent Elbląga. Powodem są panujące warunki pogodowe.

Decyzję o odwołaniu zabawy prezydent Elbląga ogłosił na konferencji prasowej po posiedzeniu Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego, który zwołał w Elblągu wicewojewoda Mateusz Szauer.

- Decyzja zapadła dzisiaj. Po pierwsze ze względu na warunki pogodowe, a także na to, że nie wiemy, co przyniesie noc. Musieliśmy zdecydować dzisiaj w sprawie imprezy, by to było wiążące jeśli chodzi o wykonawców usługi, którą zamówiliśmy - tłumaczył powody swojej decyzji Michał Missan, prezydent Elbląga.

Jakie koszty poniosło dotychczas miasto w związku z przygotowaniami do Miejskiego Sylwestra?

- Dzisiaj nie jest moment, by rozmawiać o kosztach. Ponieśliśmy pewne koszty, ale mamy pewne alternatywne rozwiązania, które spowodują, że te pieniądze zostaną skonsumowane. Dzisiaj mamy działania związane z kryzysem pogodowym i jak tylko one się zakończą, będziemy mówili o tym, co dalej, o zabawie. Dzisiaj zabezpieczamy mieszkanki i mieszkańców przez zagrożeniem - odpowiedział prezydent, pytany przez naszą redakcję o koszty odwołanego Miejskiego Sylwestra.

Przypomnijmy, że w ramach wieczoru sylwestrowego w Elblągu mieli zagrać DJ Funky Flex i DJ Matt Bukowski, zaplanowano też noworoczne show multimedialne.

O aktualnej sytuacji pogodowej na bieżąco informujemy na naszych łamach.