 Sylwester w Formie - powitaj Nowy Rok w Elblągu!

Elbląg zaprasza wszystkich mieszkańców i gości na wielkie sylwestrowe widowisko! 31 grudnia 2025 roku Bulwar Zygmunta Augusta stanie się sercem sylwestrowej zabawy podczas wyjątkowego wydarzenia pod hasłem „Sylwester w Formie 2025”.

Impreza rozpocznie się o godzinie 22:00. Wieczór wypełnią energetyczne, taneczne brzmienia oraz efektowne widowisko multimedialne. O oprawę muzyczną zadbają DJ Funky Flex oraz DJ Matt Bukovski, którzy poprowadzą uczestników przez noc pełną rytmu i dobrej zabawy.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie Noworoczne Show Multimedialne, które rozpocznie się punktualnie o północy, poprzedzone noworocznymi życzeniami Michała Missana, Prezydenta Elbląga. Tegoroczne powitanie Nowego Roku zapowiada się niezwykle imponująco – zaplanowano użycie 4 000 ładunków cichej pirotechniki, ponad 100 laserów oraz licznych efektów specjalnych, tworząc jedno z najbardziej spektakularnych sylwestrowych pokazów w Polsce.

Organizatorem wydarzenia jest Michał Missan – Prezydent Elbląga, a Współorganizatorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Wspólnie powitajmy Nowy Rok!