"Elbląski dworzec jest kompletnie zaniedbany" (opinia radnego)

- Okres świąt czy końca roku, zwykły poranek na początku tygodnia czy nagła potrzeba pojechania gdziekolwiek pociągiem - niezależnie od sytuacji elblążanie (mieszkańcy ponad 100-tysięcznego miasta) zasługują na dobrze zorganizowaną, działającą kolej oraz towarzyszącą jej infrastrukturę - pisze radny Sebastian Czyżyk-Skoczyk (klub radnych PiS) w swojej opinii na temat elbląskiego dworca i połączeń kolejowych. Publikujemy ją w całości i zachęcamy mieszkańców do dyskusji na ten temat.

Choć po spadnięciu jednego z pierwszych śniegów główne arterie miasta są odśnieżone, a komunikacja miejska jeździ w stanie w miarę niezachwianym, to wizytówka Elbląga - dworzec Elbląg - wjazdów i wyjazdów do/z miasta jest całkowicie zasypana. Jeżdżące tam auta wpadają w poślizg na zwykłym parkingu lub mają problem z ruszeniem po kilku minutach postoju.

A co spotyka pasażerów? Brak możliwości zorientowania się, gdzie muszą się udać (jaki peron i tor) aby dotrzeć do interesującego ich pociągu. Nie działa żadna sygnalizacja świetlna, ekrany informacyjne, a komunikacja głosowa prowadzona jest w sposób, który może zrozumieć tylko najbardziej wytężone ucho... A stan ten trwa nieprzerwanie od wielu miesięcy i - podobnie jak w przypadku naziemnego przejścia na perony czy potrzeby montażu wind - nikt z tym nic nie robi!

 

Elbląski dworzec jest kompletnie zaniedbany

Opisany wyżej parking i wjazd, brak wind i funkcjonującego przejścia, niedziałająca sygnalizacja - to początek problemów już na tym podstawowym poziomie. Jest ich jednak znacznie więcej. Siatka połączeń, która jest de facto żenująca, zalane 2/3 podziemnego przejścia na perony od ulicy Lotniczej, brak zainteresowania tematem władz i przedstawicieli PKP oraz PKP PLK, które (w sposób bądź co bądź kulturalny) na ostatnie zaproszenie Komisji Gospodarki i Klimatu Rady Miejskiej w Elblągu odpowiedziały, iż... mamy się gonić.

Kolej to przyszłość, tam gdzie kolej zawsze rozwijał się przemysł, turystyka, podróże prywatne i służbowe. Dziś w Elblągu nie mamy kolei. Mamy kilka połączeń na krzyż - nie tylko niezsynchronizowanych z systemem, ale wręcz ustawionych tak, by przeszkadzać mieszkańcom Elbląga. Bo jak nazwać powroty choćby z Warszawy TLK lub IC, gdzie musimy czekać 1-1,5h na przesiadkę w Malborku, podczas gdy Pendolino, przyjeżdżające kilka minut wcześniej (które nasz pociąg musi na trasie przepuścić), dowiezie nas na czas na przesiadkę do REGIO czekającego na EIP choćby było opóźnienie, a podróżujący 3 razy taniej zwykłą koleją muszą poświęcić kolejne godziny dnia, aby dostać się do domu? Do tego podupadający dworzec, który nie obchodzi nikogo spoza naszego miasta i chyba władz miasta... Łatwo podłączać się pod projekty i apele, ale poważnej reakcji jak nie było, tak nie ma.

A za kilka lat, przy takim podejściu, elbląski dworzec okaże się zupełnie zbędny...

Sebastian Czyżyk-Skoczyk

  • Zgadza się wszystko co napisane. Kolej w Elblągu to tragedia, tak samo okropne nie skomunikowane przesiadki w Malborku, zero inwestycji PKP w kolej dla Elbląga. Tymczasem w Olsztynie zainwestowano miliardy złotych na modernizację wszystkich linii kolejowych wybiegających z Olsztyna, budowę nowych przystanków kolejowych oraz budowę nowego dworca i całkowitą modernizację peronów.
  • Rządzących dowiozą słuznowymi samochodami, a mieszkaniec ma wybór, może z takiego dworca i komunikacji skorzystać albo nie.
  • A spróbuj zrozumieć ten bełkot z głośników.
  • Jak widać na zdjęciu, nawet anieli porzucili swoje aureolii i czmychnęli z tego dworca, nie wiadomo dokąd... A tak na poważnie, to chyba ta krytyka i narzekania w temacie dworca, są nieco na wyrost. Trzeba było widzieć ten budynek i otoczenie, chociażby, w latach 90 tych.
    Wszystkiego dobrego(2025-12-30)
  • Patologia goni patologię dworzec to jakaś kpina nawet biletu nie można kupić, bo systemy kas się wieszają.
  • @Wszystkiego dobrego - Wvrew pozorom, budynek i otoczenie aż tak sie nie zmieniło. Ttoche styropianu i farby poszło. A same perony jak w latach 70tych. Ciekawe, że wtedy w tym samym budynku mieściła sie restauracja, kas było cztery, był nawet kiosk Ruchu. Aktualnie jest to dworzec na miare naszych możliwości ale za to mamy świeto chleba i ogrody Polityki
  • Jak autor sam zauważył w swojej opinii - tam gdzie rozwija się kolej, tam rozwija się przemysł, turystyka, kolej to przyszłość. Zaniedbania na naszym dworcu dobitnie pokazują jakie podejście PKP ma do miasta Elbląg nic nie robiąc. To miasto zostało skazane na upadek, dlatego nie warto nic z tym robić. Kolej to taki sam biznes jak każdy inny. Skoro inwestycja z góry jest skazana na porażkę to nie wchodzisz w to.
  • Perony nie są z lat 70,ponieważ są odnowione, kas kiedyś było 4 ale nie było innych możliwości na zakup biletu. Osobiście nie wyobrażam sobie czekać w kolejce do kasy. Podziwiam wielu ludzi z kolejki do kas, za wspaniałą organizację czasu. ja tyle nie mam aby móc poświęcić kilkadziesiąt minut. Rozumiem, że ludzie starsi ale młodzi tam stoją i klikają w swoje telefony, czy nikt im nie powiedział że oprócz fejsbuka mogą mieć aplikacje do zakupu biletów? Kiosk z tego co wiem to jest i można nawet kupić przekąski i napoje. Rozumiem, że nie działa wszystko właściwie ale bądźmy sprawiedliwi w ocenie. Krytykujmy to czego naprawdę brakuje, choćby brak analogowego rozkładu jazdy, który by się przydał jak zepsuje się cyfrowy, bo żółte arkusze są mało zauważalne.
  • a co w tym mieście jest zadbane ??
  • Generalnie to cały elblag pod dowództwem towarzyszy z KO jest zaniedbany. A ten dworzec to wizytówka miasta.
  • Dlaczego na tym dworcu jest czynna tylko jedna kasa biletowa? I nie mówcie mi że jest biletomat bo kupowanie tam biletów na podróż we dwoje z dwiema przesiadkami to zgroza. Muszą być otwarte trzy normalne kasy i żaden biletomat nie zastąpi człowieka to nie jest kupowanie biletu na tramwaj. A kiedy ukaranie Barnaby za sprzedanie dworca Elbląg Zdrój? Przecież to jawne działanie na szkodę miasta i przyczynienie się do likwidacji kolei nadzalewowej o którą upominają się elblążanie, braniewianie jak i mieszkańcy nadzalewowych miejscowości.
  • Niestety połączenia kolejowe są tragiczne - jeśli chce się wydostać z Elbląga gdzieś dalej niż Malbork. Olsztyn czy Gdańsk trzeba się liczyć z wielogodzinnymi przesiadkami, nikt nie traktuje tego miasta poważnie, i nikt nie widzi tu przyszłości, jesteśmy tylko małym miasteczkiem po drodze, nie wartym przysłowiowego zachodu. ale co się dziwić jak nawet własnego podwórka nie możemy ogarnąć - komunikacja miejska jest tak zaplanowana, że zawsze tramwaj odjeżdża gdy autobus dopiero podjeżdża pod przystanek, a 16 zawsze spóźnia się 30 minut i na raz podjeżdżają dwie.
