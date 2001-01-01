Bliżej dodatkowego zbiornika dla Elbląga

Prezydent Elbląga przypomniał w mediach społecznościowych, że niezależnie od planowanego przez Wody Polskie zbiornika retencyjnego przy ul. Marymonckiej, w mieście ma powstać jeszcze jeden - przy ul. Spacerowej. Ma mieć również funkcję rekreacyjną. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się we wrześniu, zostaną przekazane pieniądze na opracowanie dokumentacji projektowej tego akwenu.

Miasto w przesłanym mediom komunikacie odnosi się do ostatnich wydarzeń, kiedy wylała rzeka Kumiela. Jak podaje biuro prasowe Urzędu Miejskiego, w nocy z 28 na 29 lipca wielkość opadów wyniosła 70,2 mm. Wcześniejszy rekord to 31 mm. Władze miasta zapowiadają szereg działań, by ograniczyć ryzyko powtórki powodzi. Co jest w planach?

- Budowa miejskiego, dodatkowego zbiornika retencyjnego na kąpielisku miejskim przy ul. Spacerowej – niezależnie od planowanego przez Wody Polskie, stały magazyn ze sprzętem w pobliżu miejsc zagrożonych wylaniem, współpraca ze specjalistyczną firmą, która opracuje rozwiązania zapewniające zminimalizowanie skutków gwałtownych opadów do czasu powstania zbiorników retencyjnych, aktualizacja procedur i dostosowanie ich do dynamicznie zmieniających się warunków klimatycznych. Prezydent podejmuje działania w celu zapobiegania ponownym wylaniom Kumieli oraz innych rzek w mieście. Informujemy jednocześnie, że o godz. 12.00 odwołany został stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta – podaje miasto na swojej stronie internetowej.

Miasto przypomina też, że EPWiK ubiega się o środki pomocowe w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko w NFOŚiGW na budowę 10 zbiorników na terenach, na których występują najczęściej podtopienia wskutek intensywnych opadów. Chodzi o Park Kajki, ul. Fałata, Cichą, Uroczą, Słoneczną czy Powstańców Warszawskich. Koszt inwestycji to ok. 26 mln zł.

Wśród podejmowanych działań ma też się znaleźć m. in. przegląd i aktualizacja Miejskiego planu zarządzania kryzysowego z 2023 roku oraz dokumentów związanych z ochroną przeciwpowodziową miasta.

- Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury przesłane zostały pisma z prośbą o wsparcie i przyśpieszenie działań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta i regionu, w tym w szczególności z budową zbiornika retencyjnego na Srebrnym Potoku, przy ulicach Marymonckiej i Sybiraków. Zwrócono się w nim również o wsparcie działań podejmowanych bezpośrednio przez samorząd, dotyczących budowy kolejnego zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem historycznej niecki basenowej przy ul. Spacerowej o powierzchni ponad 1 ha, który dodatkowo będzie mógł przejąć nadmiar wody z rzeki Kumieli – czytamy w komunikacie miasta.

Jak poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga, trwa przygotowanie postępowania przetargowego dotyczącego dokumentacji na zbiornik przy Spacerowej, nie są jeszcze podane szacunkowe koszty zadania.

O budowę zbiornika przy Spacerowej pytaliśmy Michała Missana po jego wyborze na prezydenta Elbląga. Ta druga część kąpieliska przy ul. Spacerowej, czyli zbiornik do rekreacji wodnej, to w tej kadencji jeszcze będzie? - pytaliśmy wówczas.

- Będę szukał na to środków zewnętrznych. Trzeba też mieć pieniądze na wkład własny. Co nas może ograniczyć? Rodzaj konkursu, prawo albo pieniądze. Ewentualnie jeszcze wyobraźnia, jak ktoś ma małą, ale będziemy chcieli to zrealizować w tej kadencji - odpowiadał wówczas prezydent Missan.

PortEl sprawdza od kilku dni, czy prawidłowo zadziałały procedury związane z zarządzaniem kryzysowym w czasie podtopień w nocy z 28 na 29 lipca. Wysłaliśmy szereg pytań w tej sprawie do władz miasta, czekamy na odpowiedzi.