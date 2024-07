portEl pyta o konkrety, prezydent odpowiada (część druga wywiadu)

W kampanii wyborczej Michał Missan twierdził, że obiecuje tylko to, co jest realne. Ponad dwa miesiące po objęciu przez niego obowiązków prezydenta Elbląga pytamy o konkrety. Pytań jest sporo, odpowiedzi niech ocenią Czytelnicy. Ze względu na obszerność artykułu, podzieliliśmy go na dwie części. Dzisiaj część druga, pierwsza ukazała się w czwartek.

W poprzedniej części wywiadu pytaliśmy prezydenta Michała Missana między innymi o współpracę z Gdańskiem, pieniądze na port, negocjacje z inwestorami i tereny inwestycyjne, budowę elektrociepłowni dla Elbląga i ceny ciepła dla mieszkańców, a także o komunikację miejską i kontrowersyjne pomysły z poprzedniej kadencji. Dzisiaj druga część rozmowy.

Rafał Gruchalski: - Zmieńmy temat na bardziej rekreacyjny. Elbląg jest fajnie położonym miastem, z wieloma terenami do rekreacji. Ale ma moim zdaniem jeden problem. Do dzisiaj nie doczekaliśmy się kompleksowego systemu ścieżek rowerowych. Kiedy to się zmieni?

Michał Missan, prezydent Elbląga: - To też jest jeden z konkretów wyborczych. Nie zdradzę chyba wielkiej tajemnicy, że w uporządkowaniu tej kwestii będzie mi pomagał Marek Kamm (były radny, były oficer rowerowy, obecnie pracownik MOSiR - red.). Zgodnie z moim programem wyborczym chcę stworzyć plan, jak ten system ścieżek rowerowych ma wyglądać docelowo. Chciałbym to usankcjonować miejskim dokumentem. Dobrą informacją jest to, że w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dedykowanych Elblągowi są pieniądze na ścieżki rowerowe i trochę tych ścieżek zostanie z tego źródła zrobionych. Które konkretnie? Decyzja przed nami.

- A które z pomysłów, które opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, zgłaszała, będzie Pan realizował? Jesteście po rozmowach, od radnych opozycyjnych słyszę, że się dogadujecie.

- Nie dzieliłbym pomysłów na te z PiS-u, moje czy Koalicji Obywatelskiej. Mamy wiele wspólnych punktów programowych i te na pewno będę realizował. Radni PiS zgłosili wniosek wyremontowania ul. Ogrodowej w przyszłym roku i to będzie realizowane. Rozmawiamy - rzeczy dobre dla Elbląga będę realizował, bez względu na to, kto je zgłasza.

- A inne przykłady takiej współpracy?

- Wiele pomysłów się pokrywa, jak na przykład pogotowie stomatologiczne. Nie widzę powodów, dla których miałbym nie realizować swojego programu wyborczego. A jeśli będzie jeszcze szersze poparcie i spójne cele to jeszcze lepiej.

- Zapytam też o inwestycje, które budziły emocje podczas kampanii wyborczej. Co z budową stadionu przy Agrykola?

- Nic się nie zmieniło jeśli chodzi o moje podejście. Dzisiaj cały czas mamy wniosek, który jeszcze do końca nie został rozpatrzony w Ministerstwie Sportu, a chodzi o remont fragmentu stadionu na Agrykola. Kibice mnie o to wielokrotnie pytali. Tak jak mówiłem w kampanii wyborczej – będę ten stadion robił fragmentami i przebudowywał tam, gdzie będzie trzeba.

Jeśli chodzi o stadion lekkoatletyczny przy Krakusa, to szukamy programu, z którego możemy uzyskać dofinansowanie.

- W ministerstwie i rządzie są od ponad pół roku politycy PO, a wniosek Elbląga w sprawie modernizacji stadionu przy Agrykola nadal nierozpatrzony... Nie ma Pan sobie nic do zarzucenia w tej sprawie?

Nie bardzo rozumiem ten zarzut. Wniosek – zgodnie z procedurą jest w trakcie rozpatrywania. Minister Sportu Sławomir Nitras podczas wizyty w Elblągu powiedział, że zna ten wniosek. Jeszcze jest on procedowany przez urzędników. Jasno jednak zaznaczył, że nie chciałby być osobą, która działa tak, jak poprzednicy, którzy obiecywali zazwyczaj pozytywne rozpatrzenie wniosku przed oceną formalną i merytoryczną projektu. Czekamy więc na ocenę. Jak Pan widzi tu nie ma żadnego kolesiostwa.

- A co z Górą Chrobrego? Inwestor wycofał się z umowy dzierżawy, twierdząc że w tych podatkowych warunkach miasta nie ma mowy o biznesie. Co Pan na to?

- Nie będę komentował słów inwestora, bo nie chodzi o to, by komuś dopiec. Czekamy, które rozwiązanie w sprawie połączenia ul. Wschodniej z Sybiraków przejdzie przez konsultacje mieszkańców i wtedy podejdziemy jeszcze raz do tematu. Spróbujemy tak opracować warunki przetargu związanego z dzierżawą, by było to realne do wykonania w oczach i moich i potencjalnego przedsiębiorcy.

- Czyli cały czas na stole jest opcja, by to prywatny podmiot tu zainwestował, a nie miasto, korzystając na przykład z dofinansowania zewnętrznego.

- Jeśli nie znajdzie się inwestor, to z pewnością będę rozważał możliwość zagospodarowania tego tereny przez miasto, czy jakąś podległą jednostkę. Na pewno najpierw będzie jeszcze jedno podejście do wydzierżawienia tego terenu.

- Góra Chrobrego, kąpielisko przy Spacerowej i park Dolinka jeszcze za czasów prezydenta Henryka Słoniny było w dokumentach planistycznych określano jako teren tzw. Europarku, będącego kompleksowym miejscem uprawiania rekreacji i sportu przez mieszkańców...

- Miasto trzeba planować na dziesiątki lat do przodu, a nie najbliższe pięć. Finalnie być może tak to będzie wyglądało. Może nie całkiem zbieżnie z pierwotną wersją, ale widzimy, że basen przy Spacerowej jest obecnie realizowany. Pozostaje ta druga część – ze zbiornikiem do rekreacji wodnej i funkcji retencyjnej. Być może Góra Chrobrego też w końcu doczeka się inwestora, który zagospodaruje ten teren i wykorzysta jego potencjał. Jestem optymistą i mam nadzieję, że tak będzie.

- Ta druga część kąpieliska przy ul. Spacerowej, czyli zbiornik do rekreacji wodnej, to w tej kadencji jeszcze będzie?

- Będę szukał na to środków zewnętrznych. Trzeba też mieć pieniądze na wkład własny. Co nas może ograniczyć? Rodzaj konkursu, prawo albo pieniądze. Ewentualnie jeszcze wyobraźnia, jak ktoś ma małą, ale będziemy chcieli to zrealizować w tej kadencji.

- Jaki jest obecnie stan finansów miasta? Jak ten rok pod tym względem wygląda?

- Już raz w tym roku otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą od rządu, mam nadzieję, że otrzymamy jeszcze kolejną. Czekamy na zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, mam nadzieję, że będą dla nas korzystne. Takie mam sygnały, że jeśli chodzi o miasta na prawach powiatu, takie jak Elbląg, to sytuacja ma się mocno poprawić i bardzo na to liczę. Dzisiaj realizujemy budżet, który został przyjęty pod koniec ubiegłego roku za czasów pana prezydenta Witolda Wróblewskiego. Budżet jest w dobrym stanie, pan prezydent Wróblewski czasem podejmował niepopularne decyzje, ale był do tego zmuszony finansami, którymi dysponował, ale dzięki temu mamy dzisiaj stosunek zadłużenia do dochodów własnych na poziomie 30 procent, a nie jak Kraków - 80.

- Przejdźmy do tematu kultury, o której tak wiele mówiło się w kampanii wyborczej. Przywróci Pan do życia Departament Kultury?

- Może powiem w ten sposób – proszę być dobrej myśli. Jak już wspominałem w najbliższych dniach przedstawię pewne zmiany w strukturze organizacyjnej.

- Punktem zapalnym w elbląskiej kulturze w ostatnich latach było Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Zmiany dyrektorów, konflikty z prezydentem. Jak jest obecnie? Czy muzeum może liczyć na zrealizowanie planów, o których także nowy dyrektor Mirosław Siedler publicznie mówi, a mam na myśli rozbudowę tej instytucji?

- Rozmawiałem z panem dyrektorem, na razie oceniam współpracę bardzo dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ma tę funkcję powierzoną na czas określony, po którym chciałbym zrobić konkurs na to stanowisko. Myślę, że w naszych instytucjach kultury mamy potężny potencjał, tylko trzeba go wydobyć.

- Czyli nie będzie Pan blokował rozbudowy muzeum?

- Jeśli będzie nas stać, na pewno nie.

- Chciałbym zapytać też o bezpieczeństwo, o którym w związku z wojną w Ukrainie tak dużo się mówi. Z raportu Najwyżej Izby Kontroli wynika, że nie jesteśmy zbyt dobrze przygotowani na różnego rodzaju zagrożenia, nie tylko związane z wojną. Czy jest jakiś pomysł na poprawę tego bezpieczeństwa w Elblągu, mam tu na myśli na przykład budowę schronów czy miejsc schronienia.

- W Elblągu też mieliśmy kontrolę NIK w tej sprawie. Policzyliśmy, że trzeba zainwestować ponad 6 milionów złotych, by wyremontować te wszystkie miejsca schronienia, które należą do miasta. Nasze miasto nie jest w tej kwestii odosobnione. To problem ogólnopolski. Czekamy na nową ustawę o obronie cywilnej i mam nadzieję, że strona rządowa nam pomoże w tym zadaniu. Widzimy problem, będziemy starali się mu zaradzić, czekamy na rozwiązania ustawowe.

- Mówi Pan o remontach, a co z nowymi schronami?

- Tu potrzeba rozwiązań systemowych. Na przykład gdy jest budowany nowy budynek, to piwnica czy garaż powinny spełniać jakieś wymogi, by mogły być miejscem schronienia. My jako samorząd nie możemy narzucić inwestorom, że mają to w ten sposób budować, to muszą być systemowe rozwiązania.

- I to już ostatnie pytanie. Docierają do nas informacje, że po objęciu przez Pana funkcji prezydenta poprawiła się atmosfera w ratuszu. Mówi o tym praktycznie każdy urzędnik, z którym na ten temat rozmawiałem. Z drugiej stronie jednak słyszę od niektórych radnych i to z Pana opcji politycznej, że pomysły nowych radnych są ograniczane. Że są stawiani do kąta, by nie wychylali się , bo zbyt mocno wychodzą z własnymi inicjatywami... Jak Pan to skomentuje?

- Nic mi na ten temat nie wiadomo, by ktoś miał takie podejście. Tak jak wcześniej mówiłem, ograniczać nas mogą prawo, finanse, ewentualnie wyobraźnia. Ja nikogo nie blokuję, zresztą nie ingeruję w życie Rady Miejskiej, co chyba każdy radny może potwierdzić. To organ, który powinien działać niezależnie pod wodzą pani przewodniczącej. Nie widzę takich działań.

- Słyszałem o takim blokowaniu działań radnych przez inne ważne osoby w ratuszu...

- Nic mi na ten temat nie wiadomo. Jestem otwarty na współpracę z każdym. Jeśli ktoś proponuje, coś co jest dobre dla naszego miasta, dla elblążanek i elblążan, to na pewno zrealizuję, jeśli będzie nas na to stać i prawo będzie na to pozwalało.