Brama na Bałtyk, czyli jak ma wyglądać nowy port w Elblągu

Władze Elbląga rozstrzygnęły konkurs na koncepcję rozbudowy portu morskiego. Zwycięski projekt prezentujemy na wizualizacji, która dotyczy nowego terminala przy ul. Żytniej, Jak zapowiedział prezydent Michał Missan, wszystkie prace związane z tą inwestycją mają się zakończyć do października 2029 roku i kosztować około 100 mln zł. Drugie 100 mln ma kosztować przebudowa dróg dojazdowych do terminali portowych. Tak dzisiaj wygląda terminal przy ul. Radomskiej, a tak ma wyglądać nowy terminal przy Żytniej. Więcej na ten temat wkrótce.

RG