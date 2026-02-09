Tak ćwiczą czołgiści z K2

Żołnierze z Braniewa szkolą się na nowych koreańskich czołgach K2. W najnowszym kursie bierze udział 25 czołgistów, których zmagania mogliśmy obserwować na przykoszarowym poligonie w Braniewie. Zobacz zdjęcia.

Poniedziałek, kilka minut przed godz. 10. Stawiamy się w biurze przepustek 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Po załatwieniu formalności ekipa złożona z dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer pakuje się na wojskową ciężarówkę z ławeczkami pod plandeką i wyrusza na przykoszarowy poligon, gdzie czekają na nas uczestnicy szkolenia dla czołgistów.

- 1. Batalion Czołgów wyposażony jest w najnowsze czołgi K2. W zeszłym roku odbyliśmy cztery takie kursy, w tym roku to pierwszy taki kurs, w którym się szkoli 25 uczestników – mówi ppłk. Marcin Jankowski, dowódca 1. Batalionu Czołgów w 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie. – Zaczynamy od teorii, potem łączymy ją z praktyką, która kończy się strzelaniem amunicją bojową. W międzyczasie wykonywane są testy tolerancji terenowej oraz szkolenia podwodne załóg, bo każdy czołg może pokonywać przeszkody wodne. K2 to czołgi XXI wieku, wyposażone w różne systemy, np. przeciw namierzaniu przez inne jednostki bojowe, np. śmigłowce. Każdy czołg waży 55 ton, kaliber armaty to 120 mm, dodatkowo jest wyposażony w wielkokalibrowy karabin maszynowy 12.7 oraz karabin sprzężony z armatą 762.

- W czołgu K-2 jest bardzo dużo miejsca w przedziałach, bez problemu się więc mieszczę – mówi kapral Tomasz Graban, którzy mierzy aż 193 cm wzrostu. - Trafiłem tu rok temu, największe wrażenie zrobiło na mnie jego uzbrojenie. Złapałem bakcyla, czołgiści to twardzi ludzie, służba jest ciężka, ale myślę, że sobie poradzę. (fot. Anna Dembińska)

Szkolenie na czołgistę trwa 2,5 miesiąca. Ale to dopiero początek, bo jak przyznaje dowódca 1. Brygady Czołgów, czołgiści szkolą się systematycznie.

- To sprzęt bardzo nowoczesny, daje dużo możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą wyzwania, ponieważ kursanci muszą się nauczyć obsługi nie tylko sprzętu, ale także komputerów pokładowych oraz systemu kierowania ogniem. Na kursie zdobywają podstawową wiedzę, a w toku dalszej służby zdobywają konieczne doświadczenie. Żeby zacząć, trzeba mieć prawo jazdy kategorii B, zaangażowanie i chęć do nauki – mówi ppor. Błażej Wolny, komendant kursu K2 w 9. Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej.

Jak przyznaje, czołg K2 jest naszpikowany nowoczesnymi technologiami, co sprawia, że praca czołgisty nie jest tak ciężka fizycznie jak to bywało w starszych rodzajach takiego sprzętu. Komfort służby daje zamontowana w maszynie klimatyzacja i ogrzewanie. Wewnątrz jest miejsce dla trzech osób – kierowcy, działonowego i dowódcy.

- Jestem w czołgu działonowym, ale czołg też już prowadziłem. Nie jest trudny w obsłudze, mimo że to mój pierwszy kontakt z pojazdami pancernymi. Każdy może się tego nauczyć, wystarczy chcieć – przyznaje szeregowy Wojciech Budrewicz, uczestnik kursu.

Od pięciu lat czołgami dowodzi plut. Paulina Stankiewicz.

– Udało mi się dostać na „oficerkę” i trafiłam tutaj, gdy okazało się, że znalazło się wolne miejsce. Od początku chciałam wybrać taką specjalizację i jestem zadowolona z tej decyzji – mówi pani Paulina. – Zaczynałam na czołgu PT91, teraz szkolę innych na K2. To jest ciężki sprzęt i trzeba używać dużo siły do jego obsługi, dbać o swoją fizyczną sprawność, ale każda kobieta sobie by z tym poradziła. Jestem jedynym dowódcą-kobietą w czołgu w Braniewie, ale w kraju i Europie jest nas oczywiście więcej. Służba w czołgu to praca zespołowa, wszyscy sobie pomagamy i każda kobieta by się w tym sprawdziła – dodaje.

Każdy czołg K2, który stacjonuje w Braniewie, ma swoje imię, wypisane na lufie. W ćwiczeniach brał udział m.in. Legion, Thor i Sobieski. Czołg dowodzony przez Paulinę Stankiewicz to Pandora. – Jak ktoś otworzy nasz czołg, to może go spotkać zaraza – śmieje się, nawiązując do mitologicznej puszki Pandory.