UWAGA!

----

Drugie podejście w sprawie zabudowy ulicy Tamka i Bulwaru

 Elbląg, Wizualizacja inwestora
Wizualizacja inwestora

Deweloper, który chce zabudować działkę przy ul. Tamka na Starym Mieście, tuż przy Bulwarze Zygmunta Augusta i Moście Kardynała Wyszyńskiego, ponownie złożył do elbląskiego ratusza wniosek o zgodę na lokalizację w tym miejscu inwestycji mieszkaniowej połączonej z publicznym parkingiem. Poprzedni – w czerwcu – wycofał tuż przed sesją, gdy okazało się, że Rada Miejska go nie poprze. Zobacz wizualizacje.

Przypomnijmy, że ponadpółhektarową działkę przy ul. Tamka wyceniono na prawie 2 miliony zł. Prawo użytkowania wieczystego do niej nabyła od miasta w przetargu w 2024 roku spółka Energo Zet. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego może tu powstać dwu-, trzypoziomowy parking dla samochodów i autokarów. Inwestor chce jednak zbudować tu mieszkania, dlatego złożył wniosek o zgodę na lokalizację takiej inwestycji na podstawie przepisów tzw. ustawy lex deweloper. To już drugi wniosek w tej sprawie, pierwszy wycofał tuż przed czerwcową sesją Rady Miejskiej, gdy okazało się, że radni – mimo pozytywnych opinii instytucji i części mieszkańców – go nie poprą.

- Inwestycja mieszkaniowa zakłada realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pięciu kondygnacjach nadziemnych (do sześciu na fragmentach „kamienic”) z częścią usługową w parterze budynku od ul. Bulwar Zygmunta Augusta. Projektowany budynek będzie podpiwniczony. W podziemiach tych oraz w parterze projektuje się cztery garaże samochodów osobowych (w tym 90 publicznych miejsc postojowych) oraz pomieszczenia techniczne i towarzyszące. Na działkę inwestycji projektuje się zjazdy z dróg publicznych ulicy Tamka oraz ulicy Bulwar Zygmunta Augusta. Zrealizowane zostaną dojazdy, dojścia piesze, tereny zieleni, tereny rekreacyjne, plac zabaw, miejsca gromadzenia odpadów dla usług i osobno dla części mieszkalnej oraz inne elementy towarzyszące projektowanej zabudowie” – czytamy w nowym wniosku inwestora.

Energo Zet obiecuje we wniosku, że na sąsiednich działkach, należących do miasta, zbuduje publiczny parking na 50 aut osobowych - Inwestor uzyskał prawo do dysponowania tym terenem na cele projektowe. Łącznie w ramach inwestycji projektuje się 140 publicznych miejsc parkingowych - czytamy we wniosku.

W budynku ma powstać od 90 do 100 mieszkań o powierzchni od 25 do 150 m kw. oraz ponad 190 miejsc postojowych (w tym 90 publicznych ogólnodostępnych). To różnica między pierwszym wnioskiem, w którym wszystkie miejsca w garażu miały należeć do lokatorów.

- Łączna liczba publicznych ogólnodostępnych miejsc postojowych w ramach inwestycji wynosi 140 stanowisk (licząc z 50 na sąsiedniej działce miejskiej – red.) Jest to liczba równa liczbie stanowisk istniejących parkingów położonych wzdłuż ulicy Rycerskiej obsługujących Stare Miasto od strony wschodniej – wyjaśnia inwestor.

Do budynku mają prowadzić dwa zjazdy z dróg publicznych. Pierwszy z Bulwaru Zygmunta Augusta bezpośrednio do parkingów podziemnych. Drugi - z ulicy Tamka ,z kierunku wschodniego przy południowej granicy działki.

- Zjazd ten przechodzi w drogę wewnętrzną, która obsługuje dojazd do dziedzińca zabudowy, południowy wjazd do garaży podziemnych, wjazdy do garaży w parterze skrzydła wschodniego, obsługę i wywóz odpadów oraz zapewnia drogę pożarową dla budynku – czytamy we wniosku.

Mieszkańcy mają teraz 21 dni na nadsyłanie uwag do wniosku inwestora. Można to zrobić mailowo na adres dua@umelblag.pl lub poprzez e-doręczenia lub w formie pisemnej na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg. Po zebraniu uwagi i opinii od uprawnionych instytucji wniosek inwestora w formie projektu uchwały trafi pod obrady Rady Miejskiej i to od radnych zależy ostateczna decyzja w sprawie zgody na lokalizację inwestycji w ramach ustawy lex deweloper.

RG

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Drugie podejście w sprawie zabudowy ulicy Tamka i Bulwaru
Drugie podejście w sprawie zabudowy ulicy Tamka i Bulwaru
Drugie podejście w sprawie zabudowy ulicy Tamka i Bulwaru
Drugie podejście w sprawie zabudowy ulicy Tamka i Bulwaru

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Zostawić to w spokoju ludzie, niech buduje. To jest reprezentatywna część miasta, zaniedbana, z ruderami, a ktoś wciaż jest przeciwko zrobieniu tam porzadku. Niepojęte to jest...
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    5
    2
    ręce_precz(2026-08-13)
  • deweloper nie za bardzo w wizualizacje
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Osiedle maincraft(2026-08-13)
  • Niech buduje. Będzie porządek. Codo miejsc parkingowych to fajnie wygląda na papierku. Ale część lokatorów będzie miała dwa samochody i miejsca publiczne będą i tak zajmowane przez nich. !i jeżeli chce budować osiedle to niech dopłaci do działki bo chyba działka pod parking miała trochę niższą cenę. Wizualizacja fajna ale podjeżdża wałkiem :) Hashtagi: #Walek
  • Ta ka to Osiek, a nie Stare Miasto.
  • Co za szkaradztwo, mam nadzieję że radni odrzucą.
  • radni już raz zdecydowali o przeznaczeniu terenu. Deweloper nabyl tanio teren pod budowe parkingu. Lex deweloper poszedł juz do lamusa z dniem 31 sierpnia tego roku
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    0
    zintegrowany plan inwestycyjny(2026-08-13)
  • Deweloper kupił działkę z przeznaczeniem pod budowę parkingów. Potem zmienił zdanie i postanowił budować mieszkania. Liczył na to że sobie "kupi" głosy rady miejskiej?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    0
    Ciekawy(2026-08-13)
Reklama