Powstanie Centrum Dąbrowa

Plac zabaw, siłownia pod chmurką, wiata i miejsce na ognisko. Taki jest plan na wyposażenie Centrum Integracyjno-Rekreacyjnego, które powstanie w Dąbrowie. Ratusz właśnie ogłosił przetarg na dostawę wyposażenia i zagospodarowanie terenu.

Projekt utworzenia Centrum Integracyjno-Rekreacyjnego na osiedlu Dąbrowa w ubiegłym roku został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego. Jego koszt oszacowano na 640 tys. zł.

„Celem tego projektu jest stworzenie na osiedlu Dąbrowa miejsca, które by służyło integracji i rekreacji mieszkańców dzielnicy – plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, wiata z miejscami do siedzenia” - czytamy we wniosku do Budżetu Obywatelskiego. - „Obecnie mieszkańcy tej z każdym rokiem rozrastającej się dzielnicy nie mają miejsca, w którym mogliby się spotkać i zapoznać. Miejsce to służyłoby integracji lokalnej społeczności, socjalizacji dzieci wśród rówieśników z dzielnicy, aktywizacji ruchowej osób starszych. (…) Tak urządzone miejsce mogłoby stać się mogłoby stać się punktem odpoczynku dla turystów na projektowanym trakcie pieszo-rowerowym z Elbląga do Pogrodzia (Wysoczyzna Elbląska) wzdłuż ulicy Królewieckiej i drogi 504.”.

664 mieszkańców okręgu nr 2 zagłosowało na ten projekt – zajął pierwsze miejsce i został skierowany do realizacji. Co powstanie na działce przy ulicy Królewieckiej 178?

Na placu zabaw znajdzie się duży i mały zestaw zabawowy, trzy huśtawki oraz piaskownica. Ćwiczyć w siłowni będzie można na stepperze, biegaczu, orbiteku, wioślarzu, twisterze. Znajdzie się też miejsce na boisko do koszykówki (z jednym koszem) i stół do ping-ponga. Do rekreacji i integracji przewidziano altanę, sześć ławek z oparciem i sześć ławek bez, cztery ławostoły oraz palenisko z kamienia polnego. Do kompletu sześć koszy na śmieci, dwie lampy solarne, piłkochwyt, kilka rodzajów nawierzchni, płoty, krzewy, trzy tablice z regulaminami i jedna informacyjna.

Ile to wszystko będzie ostatecznie kosztować, dowiemy się 18 września, kiedy mają być otwarte oferty potencjalnych wykonawców. Zwycięzca przetargu będzie miał trzy miesiące na wykonanie zadania. A potem pozostanie już tylko integracja.