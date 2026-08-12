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Zniszczył szlaban, był pod wpływem narkotyków i alkoholu

17-latek zniszczył w biały dzień osiedlowy szlaban przy ul. Słonecznej. Przechodnie próbowali go zatrzymać do przyjazdu policji. Wandalizm nagrały kamery osiedlowego monitoringu. Zobacz film.

- Niedługo później okazało się, że będący na przepustce z ośrodka wychowawczego 17-latek jest pijany (wynik badania 2,3 promila) oraz ma w organizmie środki odurzające. Gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Za taki czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu

 

 


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