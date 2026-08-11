Budują kanalizację przy Górze Chrobrego. Po co?

Do końca roku potrwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej od ul. Łęczyckiej do Marymonckiej. – Mieszkamy tuż przy Bażantarni i nikt z wodociągów nam nie oferował, byśmy mogli się do tej kanalizacji podłączyć – zadzwoniła do nas jedna z Czytelniczek. Dlaczego ta sieć powstaje właśnie w tej okolicy? Zobacz zdjęcia.

Jak informuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w odpowiedzi na nasze pytania, inwestycja „obejmuje budowę przepompowni ścieków w rejonie ul. Łęczyckiej/Wschodniej, budowę kanału tłocznego wzdłuż ulicy Wschodniej, w ul. Chrobrego (w rejonie Góry Chrobrego), wzdłuż ulicy Sybiraków i wzdłuż ulicy Marymonckiej oraz odcinki kanału sanitarnego grawitacyjnego w rejonie ul. Łęczyckiej - stanowiących istotny element rozbudowy i uporządkowania systemu kanalizacyjnego na tym obszarze”.

EPWiK dodaje, że podczas realizacji tej inwestycji nie jest przewidziana budowa indywidualnych przyłączy do poszczególnych nieruchomości, o co pytała nasza Czytelniczka, mieszkająca przy w domu przy ogrodach działkowych na skraju Bażantarni, niedaleko nowo powstającej sieci.

- W przypadku zainteresowania podłączeniem konkretnej działki do sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości powinien wystąpić do EPWiK z odpowiednim wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia. Na ich podstawie możliwe będzie określenie możliwości technicznych oraz zasad wykonania przyłącza dla danej nieruchomości – dodaje Beata Branicka, specjalistka ds. komunikacji, promocji i edukacji w EPWiK.

Prace przy budowie sieci mają potrwać do końca 2026 roku. Wykonuje jest firma Hydro-Partner z Leszna, koszt prac to prawie 7,8 mln zł netto (plus VAT).

„Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju infrastruktury sanitarnej na terenie Elbląga oraz poprawy warunków środowiskowych i jakości życia mieszkańców obszaru Terkawka, daje ona również możliwość podłączenia się do sieci sanitarnej budynków z ul. Łęczyckiej oraz Wschodniej i nie jest powiązana z budową dalszej drogi ul. Wschodniej” – informował EPWIK 31 marca tego roku, gdy podpisywał umowę z wykonawcą.