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Budują kanalizację przy Górze Chrobrego. Po co?

 Elbląg, Budują kanalizację przy Górze Chrobrego. Po co?
(fot. Anna Dembińska)

Do końca roku potrwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej od ul. Łęczyckiej do Marymonckiej. – Mieszkamy tuż przy Bażantarni i nikt z wodociągów nam nie oferował, byśmy mogli się do tej kanalizacji podłączyć – zadzwoniła do nas jedna z Czytelniczek. Dlaczego ta sieć powstaje właśnie w tej okolicy? Zobacz zdjęcia.

Jak informuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w odpowiedzi na nasze pytania, inwestycja „obejmuje budowę przepompowni ścieków w rejonie ul. Łęczyckiej/Wschodniej, budowę kanału tłocznego wzdłuż ulicy Wschodniej, w ul. Chrobrego (w rejonie Góry Chrobrego), wzdłuż ulicy Sybiraków i wzdłuż ulicy Marymonckiej oraz odcinki kanału sanitarnego grawitacyjnego w rejonie ul. Łęczyckiej - stanowiących istotny element rozbudowy i uporządkowania systemu kanalizacyjnego na tym obszarze”.

EPWiK dodaje, że podczas realizacji tej inwestycji nie jest przewidziana budowa indywidualnych przyłączy do poszczególnych nieruchomości, o co pytała nasza Czytelniczka, mieszkająca przy w domu przy ogrodach działkowych na skraju Bażantarni, niedaleko nowo powstającej sieci.

- W przypadku zainteresowania podłączeniem konkretnej działki do sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości powinien wystąpić do EPWiK z odpowiednim wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia. Na ich podstawie możliwe będzie określenie możliwości technicznych oraz zasad wykonania przyłącza dla danej nieruchomości – dodaje Beata Branicka, specjalistka ds. komunikacji, promocji i edukacji w EPWiK.

Prace przy budowie sieci mają potrwać do końca 2026 roku. Wykonuje jest firma Hydro-Partner z Leszna, koszt prac to prawie 7,8 mln zł netto (plus VAT).

„Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju infrastruktury sanitarnej na terenie Elbląga oraz poprawy warunków środowiskowych i jakości życia mieszkańców obszaru Terkawka, daje ona również możliwość podłączenia się do sieci sanitarnej budynków z ul. Łęczyckiej oraz Wschodniej i nie jest powiązana z budową dalszej drogi ul. Wschodniej” – informował EPWIK 31 marca tego roku, gdy podpisywał umowę z wykonawcą.

RG

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Budują kanalizację przy Górze Chrobrego. Po co?
Budują kanalizację przy Górze Chrobrego. Po co?
Budują kanalizację przy Górze Chrobrego. Po co?
Budują kanalizację przy Górze Chrobrego. Po co?

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