Zaćmienie Słońca, czyli jak to było w Elblągu 27 lat temu

Dzisiaj (12 sierpnia) chwilę po godz. 19 będziemy mogli w naszym regionie obserwować częściowe zaćmienie Słońca. Ostatni raz tak głębokie zjawisko mogliśmy zobaczyć w Polsce... 27 lat temu, o czym przypomina ten film, zrealizowany przez Juliusza Marka.

Księżyc przemieszczający się po niebie przysłoni 12 sierpnia w Polsce nawet 85 procent tarczy Słońca. Zaćmienie w naszym kraju rozpocznie się w zależności od miejscowości między godz. 19:11 a 19:18 i potrwa - około godziny.

Gdzie najlepiej obserwować zaćmienie?

- Zadbaj o miejsce obserwacji z maksymalnie odsłoniętym horyzontem. Unikaj okolic budynków i drzew. Wybierz rozległą łąkę, skraj pola, jeziora lub pojedź nad morze. Dobrym pomysłem jest wejście na nieduże wzniesienie" – napisał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach", w mediach społecznościowych.

Na Słońce nie należy patrzeć gołym wzrokiem. Najlepiej oglądać je w specjalnych okularach astronomicznych, wystarczą również lornetki wyposażone w odpowiednie filtry albo okulary spawacza. Można też rzutować obraz Słońca na kartkę papieru i obserwować zmieniający się kształt tarczy.

Całkowite zaćmienie Słońca w Europie będą mogły podziwiać osoby przebywające w Hiszpanii, na Islandii lub skrawku Portugalii.

Zobacz, jak Elblążanie obserwowali zaćmienie Słońca 27 lat temu. Autorem filmu jest Juliusz Marek, założyciel Telewizji Elbląskiej i propagator lokalnej historii, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie materiału.