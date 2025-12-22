Inżynierowie na rzecz Elbląga

Ponad 400 inżynierów i techników z różnych dziedzin zrzeszają stowarzyszenia działające pod znakiem Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu. Niedawno wybrali nowe władz regionalne tej organizacji, podsumowali rok i zorganizowali świąteczne opłatkowe spotkanie. Zobacz zdjęcia.

Nowo wybranym prezesem Rady Regionalnej NOT został Artur Bakalarski, a do jej zarządu weszli ponadto: Zbigniew Lange, Nestor Kantor, Bogusław Marciniak i Marek Szmigiel. Organizacja swoją siedzibę ma w budynku przy ul. Królewieckiej 108, gdzie odbywają się m.in. zawodowe egzaminy

- Zależy nam na aktywniejszej współpracy inżynierów różnych dziedzin: elektryków, mechaników, inżynierów budownictwa, leśników, sanitarnych, komunalnych, drogowych w celu opracowania nowoczesnych rozwiązań technicznych na rzecz Elbląga – mówi Artur Bakalarski, prezes Rady Regionalnej NOT w Elblągu..

Ten rok dla inżynierów jest szczególny, bo mija 190 lat od powstania Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, 80 lat Naczelnej Organizacji Inżynierów Rzeczypospolitej Polskiej (protoplasty NOT) i 30 lat od powstania Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, w której skład wchodzi obecnie 40 stowarzyszeń z całej Polski.

W Elblągu inżynierowie spod znaku NOT od 2023 roku organizują coroczne konferencje techniczne, które odbywają się we współpracy z Akademią Nauk Stosowanych.

– Są organizowane w marcu z okazji Światowego Dnia Inżyniera. W 2026 roku odbędzie się czwarta już konferencja, na której będziemy mówić m.in. o inteligentnych systemach technicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju Elbląga. Hasłem przewodnim będzie tzw. Smart City Elbląg – dodaje Artur Bakalarski.

W 2025 roku elbląski NOT wydał książkę „Noty biograficzne inżynierów Elbląga 1945-2024”, w którym opisanych jest około 800 inżynierów, urodzonych w naszych mieście, tutaj studiujących lub/i pracujących.

W planach jest zorganizowanie w przyszłym roku obchodów 100. rocznicy powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Inżynierowie będą też świętować 75. rocznicę powstania Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. W skład NOT wchodzi także Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które w Elblągu zrzesza około 200 osób, a także Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich.