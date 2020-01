Już niedługo podatnicy będą musieli rozliczyć się z fiskusem. Poniżej przedstawiamy kilka porad, jak poprawnie wypełnić PIT.

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r.

- Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).

- Przypominamy, o czym musisz pamiętać w 2020 r. m.in. podczas wypełniania PIT-11, aby poprawnie wpisać tam tzw. ulgę dla młodych pracowników.

- Sprawdź, jak poprawnie złożysz, podpiszesz i prześlesz PIT-11, PIT-R, PIT‑4R i PIT‑8AR.



Podczas rozliczania za 2019 r. pamiętaj o właściwych wzorach formularzy za 2019 r.: PIT-11 (skorzystaj z wersji 25- wcześniejsze wersje PIT-11 nie będą dostępne do końca stycznia br.), PIT-R(20), PIT-4R(9) i PIT-8AR(80).

Ich interaktywne wersje znajdziesz na podatki.gov.pl w zakładce e-deklaracje-pit/dla-platnikow. Oznaczenie wersji potwierdzisz w prawym dolnym rogu formularza.



Ulga dla młodych w PIT-11

Pamiętaj: tylko złożenie PIT-11 w wersji 25. formularza pozwoli na uwzględnienie tzw. ulgi dla młodych pracowników (tj. osób do 26 r.ż.) za 2019 r. w usłudze Twój e-PIT.

Jeżeli za 2019 r. składasz więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów twojego pracownika i nie jest korektą poprzedniego – nie uwzględniaj w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 podaj tylko kolejny numer formularza, który składasz za 2019 r. (w polu nr 5 PIT-11).

Jeżeli przesłane przez ciebie w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie przesyłaj PIT-11 po zakończeniu roku.



Więcej informacji na ten temat – jak sporządzić informację PIT-11 za 2019 r. w wersji 25 w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla młodych (tj. osób do 26. roku życia) znajdziesz na podatki.gov.pl https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/jak-wypelnic-pit-11-z-uwzglednieniem-tzw-ulgi-dla-mlodych