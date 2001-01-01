UWAGA!

Powiedział, że chciał wysiąść

 Elbląg, Powiedział, że chciał wysiąść
fot. KM Policji w Elblągu

... po czym zaciągnął kobiecie kierującej fordem galaxy, ręczny hamulec. Auto kilkukrotnie obróciło się uderzając w bariery ochronne i zatrzymało się tyłem do kierunku jazdy.

31. letni mężczyzna, który wraz ze swoją partnerką jechał wspomnianym fordem, został zatrzymany przez policjantów. Odpowie teraz za narażenie na niebezpieczeństwo kobiety oraz trójki znajdujących się w aucie dzieci. Policjanci przebadali mężczyznę alkotestem. 31-latek był trzeźwy.

Nikt z pasażerów auta nie odniósł poważnych obrażeń.

Utrudnienia w ruchu na elbląskim odcinku drogi S7 przed zjazdem na Malbork trwały ponad godzinę. W tej chwili ruchu odbywa się bez utrudnień.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KM Policji w Elblągu

  • Przebadać też narkotestem.
  • To podchodzi pod grube paragrafy. Usiłowanie zabójstwa ? Sprowadzenie zagrożenia w ruchu lądowym ? A jeśli żadne z powyższych, to kwalifikacja do "wariatkowa".
    Urzędnik(2025-08-24)
  • Na dawniej berlince też byl podobny wypadek żona wyjęła kluczyk ze stacyjki podczas jazdy kiera się zablokowała auto uderzylo w barierki mostu ona zginęła na miejscu jemu sie udało
