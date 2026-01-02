Jest umowa na odbudowę systemu wodnego Kanału Elbląskiego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawarł porozumienia partnerskie ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego oraz z miastem Elbląg, których wspólnym celem jest odbudowa systemu wodnego jednego z najcenniejszych zabytków hydrotechniki w Europie. Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach, a jej łączna wartość wyniesie 274 mln zł.

Sformalizowane partnerstwo pomiędzy instytucjami jest kluczowym warunkiem ubiegania się o środki unijne z regionalnych Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027. Zawarcie porozumień zaplanowano w pierwszym etapie projektu, do którego dołączą również Wody Polskie.

– Zwiększenie odporności obszaru Kanału Elbląskiego na występowanie nagłych zmian stanów pogody (np. ulewne deszcze) oraz przed skutkami suszy hydrologicznej, poprawa bezpieczeństwa użytkowników systemu wodnego Kanału Elbląskiego przed nagłymi zjawiskami atmosferycznymi związanymi ze zmianami klimat oraz utrzymanie dobrego stanu wód – to, jak czytamy w komunikacie spółki Wody Polskie, główne cele projektu.

Prace (lata 2026-2028) obejmą łączną długość 33,827 km i zostaną podzielone na odcinki. Pomiędzy Śluzą Miłomłyn, a wrotami bezpieczeństwa Buczyniec wyremontowany będzie fragment o długości 15,037 km, odcinek Miłomłyn-Jezioro Ewingi obejmie 9,5 km prac, a odcinek Miłomłyn Stare Jabłonki - 9,290 km. Prace mają odbyć się w latach 2026-2028. Ten etap będzie kosztował 260 milionów złotych. Po złożeniu wniosków o finansowanie mają ruszyć dalsze prace modernizacyjne.

W latach 2027-2029 przebudowane mają zostać wybrane odcinki obwałowań i budowali na Kanale Elbląskim pomiędzy wrotami Buczyniec i pochylnią Całuny. Zmodernizowany ma zostać jaz w Miłomłynie na Kanale Elbląskim oraz jaz w Samborowie na rzece Drwęcy wraz z przenoską dla kajaków.