Potrącenie na Węgrowskiej

Do potrącenia doszło na ul. Węgrowskiej, przy wjeździe na parking Biedronki około godz. 19:30. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- 63-letni kierujący Nissanem zjeżdżając z ul. Węgrowskiej na parking sklepu Biedronka, w wyniku nieuwagi, potrącił kobietę przechodzącą na wprost przez wjazd. Mężczyzna uderzył ją prawym przednim narożnikiem pojazdu. Kobieta jest opatrywana przez Zespół Ratownictwa Medycznego, ma uraz kończyny prawej dolnej, na ten moment nie wiemy czy są to obrażenia powyżej dni siedmiu, czy nie. Sprawca potrącenia jest trzeźwy - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.