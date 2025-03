Kompleks basenów coraz bliżej otwarcia

W wakacje ma być oddany do użytku nowy kompleks basenów przy ul. Spacerowej. Odwiedziliśmy dzisiaj (27 marca) plac budowy, by przekonać się, na jakim etapie jest ta inwestycja. Zobacz zdjęcia.

- Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem – zapewnia Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga. – Na ukończeniu są prace związane z wykończeniem budynków, w których znajdować się będzie zaplecze techniczne, gastronomiczne, szatnie i sanitariaty. Trwa montaż niecki basenowej, technologii basenowych i zjeżdżalni. W trakcie realizacji jest budowa boisk i placów zabaw oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu, w tym przygotowanie parkingów i plaży.

Nowe kąpielisko o głębokości od 1,2 do 1,8 m powstaje w miejscu tzw. wojskowej niecki byłego basenu. Będzie miało 5 zjeżdżalni, tory pływackie, brodziki dla dzieci, rwącą rzekę, pomosty, boiska do siatkówki plażowej i kometki, tereny zielone oraz całe zaplecze sanitarne i gastronomiczne. Rozbudowany też będzie obecny parking przy Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Powierzchnia basenów wyniesie ok. 2,1 tys. m kw, terenów rekreacyjnych - 9,6 tys. m kw, a powierzchnia terenów utwardzonych zajmie obszar ok. 4 tys. m kw.

Przypomnijmy, że nowe kąpielisko będzie kosztować 90 mln zł, z czego 65 mln to dofinansowanie z funduszy rządowych.