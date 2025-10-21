Miasto szuka realizatora jarmarku

Samorząd szykuje się do organizacji kolejnego Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Czego o imprezie dowiadujemy się z ogłoszonego postępowania?

Jarmark odbędzie się w terminie 5–7 grudnia. Ponownie pojawią się na nim produkty regionalne o charakterze rzemieślniczym, wydarzenia będzie miało elementy kulturalno–artystyczne.

Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu czekają takie zadania jak nabór, rozstawienie i bieżąca obsługa wystawców, przygotowanie dokumentacji, zabezpieczenie wystawców w prąd elektryczny i wyposażenie szopki bożonarodzeniowej. Będzie też odpowiadał za zorganizowanie dostępności telefonicznej w celach informacyjnych, zapewnienie minimum 70 wystawców na każdy dzień jarmarku, weryfikację asortymentu jarmarcznego zgodnie z wytycznymi („z założeniem iż asortyment ten obejmuje towary i produkty lokalne i regionalne o charakterze rzemieślniczym. Każdy inny asortyment nie spełniający ww. warunków wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego”), konsultację powierzchni handlowych ze stałymi najemcami Starego Miasta, zorganizowanie i obsługę biura wystawców, przygotowanie kwestii drogowych itp., itd.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) i doświadczenie dwóch osób na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym. Termin składania ofert upływa 29 października. Dokumentacja postępowania zawiera również cennik opłat za dla wystawców, przedstawiamy go w dołączonej grafice.