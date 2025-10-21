UWAGA!

----

Miasto szuka realizatora jarmarku

 Elbląg, Miasto szuka realizatora jarmarku
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Samorząd szykuje się do organizacji kolejnego Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Czego o imprezie dowiadujemy się z ogłoszonego postępowania?

 

Jarmark odbędzie się w terminie 5–7 grudnia. Ponownie pojawią się na nim produkty regionalne o charakterze rzemieślniczym, wydarzenia będzie miało elementy kulturalno–artystyczne.

Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu czekają takie zadania jak nabór, rozstawienie i bieżąca obsługa wystawców, przygotowanie dokumentacji, zabezpieczenie wystawców w prąd elektryczny i wyposażenie szopki bożonarodzeniowej. Będzie też odpowiadał za zorganizowanie dostępności telefonicznej w celach informacyjnych, zapewnienie minimum 70 wystawców na każdy dzień jarmarku, weryfikację asortymentu jarmarcznego zgodnie z wytycznymi („z założeniem iż asortyment ten obejmuje towary i produkty lokalne i regionalne o charakterze rzemieślniczym. Każdy inny asortyment nie spełniający ww. warunków wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego”), konsultację powierzchni handlowych ze stałymi najemcami Starego Miasta, zorganizowanie i obsługę biura wystawców, przygotowanie kwestii drogowych itp., itd.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) i doświadczenie dwóch osób na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym. Termin składania ofert upływa 29 października. Dokumentacja postępowania zawiera również cennik opłat za dla wystawców, przedstawiamy go w dołączonej grafice.

oprac. TB

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama
 