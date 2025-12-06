Dawno temu w Elblągu... skradziono sześć kur

W nocy z środy na czwartek z zamkniętej obory robotnika Wilhelma R. zamieszkałego przy ulicy Nowowiejskiej (niem. Neuengutstraße) skradziono sześć kur - pisała prasa w 1902 roku. O czym jeszcze?

Sekretarz miejski świętuje 25 lat w zawodzie

Z okazji 25-lecia pracy urzędniczej sekretarza miejskiego Noske lokalne stowarzyszenie urzędników gminnych Elbląga zorganizowało w sobotę w dużej sali domu stowarzyszenia rzemieślników uroczystość, w której wzięło udział około 60 panów. Jubilat został uhonorowany. Dopiero w późnych godzinach wieczornych wszyscy rozeszli się, w pełni zadowoleni z niezwykle harmonijnego przebiegu tej pięknej uroczystości (AZ, wtorek, 02.12.1902 r.).

Powiększenie cegielni w Kadynach

W Kadynach (niem. Cadinen), jak informuje Danziger Zeitung, zgodnie z poleceniem cesarskiego właściciela ziemskiego, znacznie powiększono istniejącą tam cegielnię. Pozostałe cegielnie w okolicy, które wcześniej dobrze prosperowały, nie są zadowolone z tej rozbudowy, ale wysoko postawiony właściciel majątku zadbał już o to, aby nie zabrakło mu serdecznych podziękowań. Zlecił on cegielniom, aby część swoich bogatych złóż gliny dostarczały garncarzom z sąsiedniego Tolkmicka (niem. Tolkemit), gdzie złoża są wyczerpane, tak aby ponosili jedynie koszty transportu (AZ, wtorek, 02.12.1902 r.).

Złote gody

18 grudnia złote gody obchodzą właściciel ziemski Wilhelm Preuss i jego małżonka, zamieszkujący przy ulicy Królewieckiej 43 (niem. Königsbergerstraße). Jubilat pracował nieprzerwanie przez ponad 50 lat w fabryce Schichua jako tokarz i został odznaczony Ogólną Odznaką Honorową oraz Krzyżem Zasługi. Cieszy się on nadal wyjątkową sprawnością fizyczną (AZ, środa, 03.12.1902 r.).

Nowy nauczyciel w Pierwszej Szkole dla Chłopców

W wyniku przeniesienia pana Hurtiga, nauczyciela gimnazjalnego, do Staromiejskiej Szkoły dla Chłopców, w Pierwszej Szkole dla Chłopców powstało wolne stanowisko. Wolne stanowisko nauczyciela zostało powierzone przez magistrat nauczycielowi Kathowi z miejscowości Lędowo (niem. Landau) (AZ, środa, 03.12.1902 r.).

Świąteczne zakupy nie na ostatnią chwilę

Jak co roku, także i tym razem Niemieckie Narodowe Stowarzyszenie Pomocników Handlowych w Hamburgu zwraca się do nas z prośbą o poinformowanie naszych czytelników, a zwłaszcza naszych szanownych czytelniczek, że dla właścicieli sklepów i ich pracowników ogromnym ułatwieniem byłoby, gdyby zakupy nie były dokonywane w miarę możliwości późnym wieczorem i w ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem. Jeśli weźmie się pod uwagę, jak pracownicy większości sklepów muszą harować przez ostatnie czternaście dni przed świętami do późnych godzin nocnych, jak nieuniknione jest wyczerpanie psychiczne i fizyczne po takim przepracowaniu […], zrozumiałe będą szczere prośby Stowarzyszenia Pomocników Handlowych i – jesteśmy o tym przekonani – że chętnie je spełnimy. Tak więc nie dokonujmy zakupów późnymi wieczorami i nie na ostatnią chwilę! (AZ, środa, 03.12.1902 r.).

Chciał wyrazić swoje socjaldemokratyczne poglądy

Pewien osobnik pomalował drzwi swojego domu na czerwono, być może, aby zamanifestować swoje socjaldemokratyczne poglądy. Policja zakazała tego rodzaju malowania i nakazała zamalowanie pomalowanych na czerwono fragmentów. Doszło do pozwu sądowego. Teraz, według „Deutsche Juristenzeitung”, sąd apelacyjny przyznał rację policji, ponieważ malowanie mogło wywołać publiczne i uzasadnione oburzenie (AZ, czwartek. 04.12.1902 r.).

Garncarstwo w Tolkmicku

Podczas przyuczania garncarzy w Tolkmicku (niem. Tolkemit) przez mistrza Metza z Charlottenburga wprowadzono metodę mokrego szkliwienia, ponieważ metoda sucha miała być szkodliwa dla zdrowia garncarzy i ich rodzin. Przeprowadzone próby dały zadowalające wyniki. W związku z nagłym nadejściem silnych mrozów zajęcia najprawdopodobniej zostaną teraz przerwane i wznowione wiosną przyszłego roku (piątek, 05.12.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.