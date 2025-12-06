Elbląscy franciszkanie zapraszają na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w niedzielę (7 grudnia) w parafii pw. św. Pawła w Elblągu. Jarmark potrwa od godz. 8.30 do 14.

Na odwiedzających czekać będą stoiska z rękodziełem, ozdobami, ceramiką, domowymi wypiekami, barszczem, grzańcem. Ponadto zioła o. Tomasza, czyli Stara franciszkańska apteka, oryginalne produkty misyjne z Ekwadoru, misyjne kawy rzemieślnicze, herbaty, miody… i wiele innych atrakcji! Zapraszamy. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w wyjątkowe, oryginalne świąteczne upominki dla bliskich – niepowtarzalne, bo tworzone z sercem!

Miejsce: aula Domu im. o. Klimuszki, przy ul. Obrońców Pokoju 10 (parafia pw. św. Pawła)

Czas: 7 grudnia: godz. 8.30 - 14