Pięciu chętnych na dokumentację ul. Okólnik

23 października nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na wykonanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Okólnik. Zgłosiło się pięć chętnych firm, wszystkie oferty przekraczają cenowo założenia urzędników.

Przypomnijmy. Na odcinku od ul. Dąbrowskiego do zjazdu do nieruchomości przy Grunwaldzkiej planowana jest m. in. budowa oraz przebudowa jezdni, budowa dróg dla pieszych, budowa i przebudowa zjazdów. Wykonawca ma uwzględnić także elementy organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzenia odwodnienia drogi, budowę oświetlenia ulicznego, etc. Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) i doświadczenie projektanta branży drogowej (40 proc.).

Oferty złożyły następujące firmy (kwoty brutto): NEOX sp. z o.o. z Gdańska (niemal 480 tys. zł), CORCAD Sp. z o.o. z Pasłęka (niemal 389 tys. zł), Wiesław Siemiątkowski PROWED Biuro Projektów Drogowych z Elbląga (niemal 400 tys. zł), ROADS - Projektowanie Dróg Marcin Parzych 1z Białegostoku (nieco ponad 306 tys. zł), PPID Mariusz Chyła z Gdańska (niemal 268 tys. zł)

Żadna oferta nie mieści się w założeniach urzędników. Miasto na platformie zakupowej informuje, że na realizację zadania zamierza przeznaczyć 200 tys. zł. Teraz nad poszczególnymi propozycjami firm pochylą się urzędnicy. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał 8 miesięcy na przygotowanie dokumentacji.