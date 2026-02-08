Ponad 3100 bezrobotnych w Elblągu. Takich statystyk nie było od pięciu lat

3167 Elblążanek i Elblążan jest zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu w styczniu 2026 r. Ostatni raz tylu bezrobotnych było... w maju 2021 r. - wówczas w statystykach PUP było 3161 mieszkanek i mieszkańców Elbląga.

Styczeń to kolejny miesiąc, kiedy wzrasta liczba mieszkanek i mieszkańców Elbląga zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. Statystyki PUP odnotowały 3167 Elblążanek i Elblążan bez pracy. To o 522 osoby więcej niż w styczniu 2025 r. i o 175 osób więcej niż w grudniu 2025 r.

Ostatnie dane dotyczące stóp bezrobocia pochodzą z grudnia ubiegłego roku. Wówczas stopa bezrobocia w naszym mieście wynosiła 7,9 proc. Tak źle nie było od września 2020 r. - wówczas stopa bezrobocia również wynosiła 7,9 proc, a w urzędzie pracy zarejestrowanych było 3255 osób. We wzmiankowanym wcześniej maju 2021 r. - stopa bezrobocia wynosiła 7,7 proc.

Ile to jest 3167 osób? Trochę więcej niż w ostatnich wyborach na prezydenta Elbląga zagłosowało na Sławomira Malinowskiego (2092) i Stefana Rembelskiego (1007). Te trzy tysiące z hakiem to też około trzy razy więcej niż dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczęły naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych w Elblągu (1009).

Jak wygląda statystyka?

styczeń 2026 r. grudzień 2025 r. styczeń 2025 r. Liczba bezrobotnych 3167 2992 2645 Liczba bezrobotnych kobiet 1575 1506 1331 Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku 402 371 444 Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu 401 287 436 Bezrobotni, którzy podjęli pracę w danym miesiącu 130 154 131 Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 439 409 364 Długotrwale bezrobotni 1412 1343 1150 Bez kwalifikacji zawodowych 1183 1129 906 Powyżej 50. roku życia 887 870 789 Do 30. roku życia 651 596 535 Z niepełnosprawnością 204 198 198

Na poniższym wykresie prezentujemy jak kształtowały się liczby osób (mieszkanek i mieszkańców Elbląga), które zostały zarejestrowane jako bezrobotni oraz zostały wyrejestrowane ze statystyk PUP, bo podjęły pracę w okresie styczeń 2025 – styczeń 2026 r.