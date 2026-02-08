UWAGA!

Ponad 3100 bezrobotnych w Elblągu. Takich statystyk nie było od pięciu lat

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

3167 Elblążanek i Elblążan jest zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu w styczniu 2026 r. Ostatni raz tylu bezrobotnych było... w maju 2021 r. - wówczas w statystykach PUP było 3161 mieszkanek i mieszkańców Elbląga.

Styczeń to kolejny miesiąc, kiedy wzrasta liczba mieszkanek i mieszkańców Elbląga zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. Statystyki PUP odnotowały 3167 Elblążanek i Elblążan bez pracy. To o 522 osoby więcej niż w styczniu 2025 r. i o 175 osób więcej niż w grudniu 2025 r.

Ostatnie dane dotyczące stóp bezrobocia pochodzą z grudnia ubiegłego roku. Wówczas stopa bezrobocia w naszym mieście wynosiła 7,9 proc. Tak źle nie było od września 2020 r. - wówczas stopa bezrobocia również wynosiła 7,9 proc, a w urzędzie pracy zarejestrowanych było 3255 osób. We wzmiankowanym wcześniej maju 2021 r. - stopa bezrobocia wynosiła 7,7 proc.

 

Ile to jest 3167 osób? Trochę więcej niż w ostatnich wyborach na prezydenta Elbląga zagłosowało na Sławomira Malinowskiego (2092) i Stefana Rembelskiego (1007). Te trzy tysiące z hakiem to też około trzy razy więcej niż dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczęły naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych w Elblągu (1009).

 

Jak wygląda statystyka?

 

styczeń 2026 r.

grudzień 2025 r.

styczeń 2025 r.

Liczba bezrobotnych

3167

2992

2645

Liczba bezrobotnych kobiet

1575

1506

1331

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku

402

371

444

Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu

401

287

436

Bezrobotni, którzy podjęli pracę w danym miesiącu

130

154

131

Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego

439

409

364

Długotrwale bezrobotni

1412

1343

1150

Bez kwalifikacji zawodowych

1183

1129

906

Powyżej 50. roku życia

887

870

789

Do 30. roku życia

651

596

535

Z niepełnosprawnością

204

198

198

 

Na poniższym wykresie prezentujemy jak kształtowały się liczby osób (mieszkanek i mieszkańców Elbląga), które zostały zarejestrowane jako bezrobotni oraz zostały wyrejestrowane ze statystyk PUP, bo podjęły pracę w okresie styczeń 2025 – styczeń 2026 r.

SM

  • To jest ta dobra informacja jaką ma Missan do przekazania w tym tygodniu?
  • Napewno się uśmiechają i jedzą Prince Polo :) są szczęśliwi, że POgonili pis hahaha
  • Niestety jest coraz gorzej w Elblągu.
  • u mnie w pracy babka narzeka że prąd drogi, itd że jedno mieszkanie musi sprzedać po ojcu no bo jej nie stać, a gada że ważne że pis nie rządzi. chodzby miala pod mostem wylądować. a tymczasem ziobro się z niej sie smieje na plaży z kumplem orbanem
  • Przecież to proste wraca twusk wraca bezrobocie. Ale ja widzę na ulicach coraz więcej uśmiechniętych ludzi... W telewizjach rządowych ważne to co robi Tramp że Bąkiewicz że Ziobro... a o upadających firmach zwalnianych pracownikach o bezrobociu cisza.
  • I po co siać taki defetyzm ? Pracy jest mnóstwo, tylko niestety wymagania finansowe niedoszłych pracowników mają się nijak do wykształcenia, doświadczenia i zaangażowania. Wystarczy spojrzeć na propozycje P. U.P. a także na rynek nieoficjalny. Dlatego, proponuję zająć się również osobami bezrobotnymi, ich roszczeniami.
  • Dlatego wyprowadzam się z Elbląga. Ile możnaa. Albo najniższa krajowa i traktowanie jak psa albo bezroboci
  • Szeroko się uśmiechać - tylko to pozostało. Duża część społeczeństwa będzie się paliła ale po wie że to tylko słoneczko(peru) świeci bo taki jest przekaz partyjny. bezmyślność totalna. A co gorsza im wyższe wykształcenie tym większe przekonanie o swojej nieomylności i odrzucaniu faktów, ZERO refleksji.
  • no to ja czekam aż nasze władze z nissanem na czele odkryją karty i pokażą ilu to inwestorów zewnętrznych przyciągneli do miasta w ciągu ostatnich 2 lat. Czekam tez na ich pomysły aby takowych zachęcić do inwestowania w mieście.
  • Widać w tym działanie Parady Oszustów.
  • najważniejsze że koledzy : vice, spec do spraw ścieżek rowerowych i inni tego typu mają fuchy.
  • Bo Elbląg to "eldorado" dla wszelakich Januszy biznesy i ordynarnych, wulgarnych cwaniaczków szukających za najniższą krajową i MEGA wymaganiami. Dobrze że jest ta S7 i wielu mieszkańców pracuje w 3 city.
