Ponad 3100 bezrobotnych w Elblągu. Takich statystyk nie było od pięciu lat
3167 Elblążanek i Elblążan jest zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu w styczniu 2026 r. Ostatni raz tylu bezrobotnych było... w maju 2021 r. - wówczas w statystykach PUP było 3161 mieszkanek i mieszkańców Elbląga.
Styczeń to kolejny miesiąc, kiedy wzrasta liczba mieszkanek i mieszkańców Elbląga zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. Statystyki PUP odnotowały 3167 Elblążanek i Elblążan bez pracy. To o 522 osoby więcej niż w styczniu 2025 r. i o 175 osób więcej niż w grudniu 2025 r.
Ostatnie dane dotyczące stóp bezrobocia pochodzą z grudnia ubiegłego roku. Wówczas stopa bezrobocia w naszym mieście wynosiła 7,9 proc. Tak źle nie było od września 2020 r. - wówczas stopa bezrobocia również wynosiła 7,9 proc, a w urzędzie pracy zarejestrowanych było 3255 osób. We wzmiankowanym wcześniej maju 2021 r. - stopa bezrobocia wynosiła 7,7 proc.
Ile to jest 3167 osób? Trochę więcej niż w ostatnich wyborach na prezydenta Elbląga zagłosowało na Sławomira Malinowskiego (2092) i Stefana Rembelskiego (1007). Te trzy tysiące z hakiem to też około trzy razy więcej niż dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczęły naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych w Elblągu (1009).
Jak wygląda statystyka?
|
|
styczeń 2026 r.
|
grudzień 2025 r.
|
styczeń 2025 r.
|
Liczba bezrobotnych
|
3167
|
2992
|
2645
|
Liczba bezrobotnych kobiet
|
1575
|
1506
|
1331
|
Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku
|
402
|
371
|
444
|
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu
|
401
|
287
|
436
|
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w danym miesiącu
|
130
|
154
|
131
|
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego
|
439
|
409
|
364
|
Długotrwale bezrobotni
|
1412
|
1343
|
1150
|
Bez kwalifikacji zawodowych
|
1183
|
1129
|
906
|
Powyżej 50. roku życia
|
887
|
870
|
789
|
Do 30. roku życia
|
651
|
596
|
535
|
Z niepełnosprawnością
|
204
|
198
|
198
Na poniższym wykresie prezentujemy jak kształtowały się liczby osób (mieszkanek i mieszkańców Elbląga), które zostały zarejestrowane jako bezrobotni oraz zostały wyrejestrowane ze statystyk PUP, bo podjęły pracę w okresie styczeń 2025 – styczeń 2026 r.